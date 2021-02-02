В Беларуси протестующий поджег танк

Поступок был назван местью армии, которая "давным-давно должна была положить конец полномочиям "маршала" Саши".

Неизвестный человек поджег танк белорусских вооруженных сил во время его транспортировки на железнодорожной платформе в районе Минска. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Баста!".

На представленных кадрах видно, как человек в темноте подбирается к платформе и бросает в танк емкость с неизвестным содержимым. После этого на танке появляется огонь.

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Свой поступок он назвал актом гражданского неповиновения: "Танк Т-72, 120-я дивизия. За молчание армии, которая давным-давно должна была положить конец полномочиям "маршала" Саши "три процента".

В Минобороны Беларуси заявили, что танк не получил серьезных повреждений: "Всем, кто переживает за "горящий танк", невредимый 111-й шлет привет с полигона! Завтра – в тренировочный бой". 111 — это бортовой номер пострадавшего танка.

Ранее на коллегии МВД Беларуси замминистра Юрий Назаренко сообщил, что в 2020 году в стране зарегистрирован 161 случай "незаконных посягательств на железнодорожные объекты". Задержаны члены двух "подпольных группировок", совершивших небольшие и "безобидные, направленные на простую задержку движения", диверсии на железной дороге.

Напомним, 25 декабря Александр Лукашенко сказал, что спецслужбы Беларуси задержали группу террористов, которая завозила в страну оружие через Украину.

Украина оказалась в числе стран, которые поддержали заявление ЕС о том, что белорусские выборы, состоявшиеся 9 августа, не были честными. В свою очередь Александр Лукашенко озвучил ряд обвинений в адрес Киева. В частности, на провластном митинге в Минске заявил, что Украина якобы "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. У Зеленского сразу же отреагировали на такие слова.

Затем было заявление о том, что Украина сама дала повод для военного конфликта с Россией.

Тем временем в Украине, Великобритании, Германии, Литве, Словении, Франции и в ряде других стран открываются "Народные посольства", которые призваны защищать права и интересы белорусов за границей.