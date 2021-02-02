У Білорусі протестувальник підпалив танк

Вчинок був названий помстою армії, яка "давним-давно повинна була покласти край повноважень" маршала "Саші".

Невідомий чоловік підпалив танк білоруських збройних сил під час його транспортування на залізничній платформі біля Мінська. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Баста!".

На представлених кадрах видно, як людина в темряві підходить до платформи і кидає в танк ємність з невідомим вмістом. Після цього на танку з'являється вогонь.

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Свій вчинок він назвав актом громадянської непокори: "Танк Т-72, 120-а дивізія. За мовчання армії, яка давним-давно повинна була покласти край повноважень "маршала" Саші "три відсотки".

У Міноборони Білорусі заявили, що танк не отримав серйозних пошкоджень: "Усім, хто переживає за "танк, що горить", неушкоджений 111-й шле привіт із полігону! Завтра — у тренувальний бій". 111 — це бортовий номер потерпілого танка.

Раніше на колегії МВС Білорусі заступник міністра Юрій Назаренко повідомив, що в 2020 році в країні зареєстровано 161 випадок "незаконних посягань на залізничні об'єкти". Затримано членів двох "підпільних угруповань", які вчинили невеликі та "нешкідливі, спрямовані на просту затримку руху", диверсії на залізниці.

Нагадаємо, 25 грудня Олександр Лукашенко сказав, що спецслужби Білорусі затримали групу терористів, яка завозила в країну зброю через Україну.

Україна опинилася серед країн, які підтримали заяву ЄС про те, що білоруські вибори, що відбулися 9 серпня, були чесними. Зі свого боку, Олександр Лукашенко озвучив низку звинувачень на адресу Києва. Зокрема, на провладному мітингу в Мінську заявив, що Україна нібито "наказує" провести нові вибори в Білорусі. У Зеленського відразу ж відреагували на такі слова.

Потім була заява про те, що Україна сама дала привід для воєнного конфлікту з Росією.

Тим часом в Україні, Великобританії, Німеччині, Литві, Словенії, Франції та в ряді інших країн відкриваються "Народні посольства", які покликані захищати права та інтереси білорусів за кордоном.