ФСО закрыла Красную площадь на фоне вынесения решения по Навальному

Вокруг Красной площади много полиции и автомобилей с силовыми службами. В это же время штаб Алексея Навального призвал выходить на улицы.

В Москве закрыли вход на Красную площадь. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает "Эхо Москвы".

По данным издания, вокруг площади много полиции и автомобилей с силовыми службами.

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В свою очередь, "РИА Новости" со ссылкой на ФСО сообщило, что доступ на Красную площадь ограничен с вечера понедельника.

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Помимо этого, большое количество автобусов полиции, автозаков и автобусов с ОМОНом внутри замечены вокруг Лубянской площади и рядом со входом на станцию метро Площадь революции. Сотрудники полиции также патрулируют прилегающие улицы.

Примечательно, что ограничения ввели в преддверии решения Мосгорсуда по изменению срока Алексею Навальному с условного на реальный.

Как сообщалось ранее, суд в Москве вынес приговор Алексею Навальному. Его отправили в колонию общего режима на 3,5 года за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше". С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии 2,5 года.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел. Журналист Юрий Дудь высказал уважение тем, кто вышел на акции протеста в России 31 января.