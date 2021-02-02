ФСО закрила Червону площу на фоні винесення рішення по Навальному

Навколо Червоної площі багато поліції і автомобілів із силовими службами. У цей же час штаб Олексія Навального закликав виходити на вулиці.

У Москві закрили вхід на Червону площу. Про це у вівторок, 2 лютого, повідомляє "Ехо Москви".

За даними видання, навколо площі багато поліції і автомобілів із силовими службами.

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У свою чергу, "РИА Новости" з посиланням на ФСО повідомили, що доступ на Червону площу обмежений з вечора понеділка.

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Крім цього, велика кількість автобусів поліції, автозаків та автобусів з ОМОНом всередині помічені навколо Лубʼянської площі і поруч зі входом на станцію метро Площа революції. Співробітники поліції також патрулюють прилеглі вулиці.

Примітно, що обмеження ввели напередодні рішення Мосміськсуду зі зміни терміну Олексію Навальному з умовного на реальний.

Як повідомлялося раніше, суд у Москві виніс вирок Олексію Навальному. Його відправили в колонію загального режиму на 3,5 роки за порушення умовного терміну в справі "Ів Роше". З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії 2,5 роки.

Нагадаємо: 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ. Журналіст Юрій Дудь висловив повагу тим, хто вийшов на акції протесту в Росії 31 січня.