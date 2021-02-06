В Китае разрешили массовое использование вакцины Sinovac, которую закупает Украина

Пекинское подразделение компании-производителя планирует изготовлять более 1 млрд доз препарата в год.

6 февраля 2021 года китайская компания Sinovac Biotech сообщила, что Национальное управление медицинских продуктов Китая разрешило массовое использование их вакцины от COVID-19, которая называется CoronaVac. Об этом рассказывает издание Reuters.

В Sinovac заявили, что они получили одобрение на распространение их препарата после двух месяцев клинических испытаний на поздних стадиях за границей, и по части из них окончательные данные еще не поступили.

На текущий момент целый ряд стран, среди которых Индонезия, Турция, Бразилия, Чили и Колумбия, выдали разрешение на экстренное использование CoronaVac.

Компания Sinovac рассчитывает, что их пекинское подразделение сможет производить около 1 миллиарда доз препарата в год.

Вакцина от коронавируса компании Sinovac стала второй, которая получила разрешение на массовое использование в Китае. Первой была вакцина от пекинского института, который входит в государственную Китайскую национальную фармацевтическую группу (Sinopharm). Ей одобрение дали еще в декабре 2020 года.

Ранее в Китае и CoronaVac, и препарат от Sinopharm ипользовали для вакцинации населения, находящегося в группе повышенного риска заражения коронавирусом.

Издание AFP рассказало, что власти Китая планируют вакцинировать от коронавируса 50 млн человек до китайского Нового года (который в 2021 году будут праздновать 12 февраля).

Как ранее сообщалось, Минздрав Украины рассчитывает уже в феврале получить 117 тыс. доз вакцин Pfizer по программе COVAX. Также в Украину должно поступить 1,9 млн доз китайского препарата от Sinovac, а в течение первого полугодия 2021 года — 2,2-3,7 млн доз от британской компании AstraZeneca.

Антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Согласно январскому опросу от "Рейтинга", более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.

В середине января премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.