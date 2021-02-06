У Китаї дозволили масове використання вакцини Sinovac, яку закуповує Україна

Пекінський підрозділ компанії-виробника планує виготовляти понад 1 млрд доз препарату на рік.

6 лютого 2021 року китайська компанія Sinovac Biotech повідомила, що Національне управління медичних продуктів Китаю дозволило масове використання їх вакцини від COVID-19, що має назву CoronaVac. Про це розповідає видання Reuters.

У Sinovac заявили, що вони отримали схвалення на поширення їх препарату після двох місяців клінічних випробувань на пізніх стадіях за кордоном, і по частині з них остаточні дані ще не надійшли.

На поточний момент цілий ряд країн, серед яких Індонезія, Туреччина, Бразилія, Чилі і Колумбія, видали дозвіл на екстрене використання CoronaVac.

Компанія Sinovac розраховує, що їх пекінський підрозділ зможе виробляти близько 1 мільярда доз препарату на рік.

Вакцина від коронавирусу компанії Sinovac стала другою, що отримала дозвіл на масове використання в Китаї. Першою була вакцина від пекінського інституту, який входить до державної Китайської національної фармацевтичної групи (Sinopharm). Їй схвалення дали ще в грудні 2020 року.

Раніше в Китаї і CoronaVac, і препарат від Sinopharm використовували для вакцинації населення, що знаходиться в групі підвищеного ризику зараження коронавірусів.

Видання AFP розповіло, що влада Китаю планує вакцинувати від коронавирусу 50 млн людей до китайського Нового року (який у 2021 році святкуватимуть 12 лютого).

Як раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України розраховує вже в лютому отримати 117 тис. доз вакцин Pfizer за програмою COVAX. Також до України має надійти 1,9 млн доз китайського препарату від Sinovac, а протягом першого півріччя 2021 року — 2,2-3,7 млн доз від британської компанії AstraZeneca.

Антікоронавірусная вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко. Вона проходитиме у 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують щонайменше 50% населення.

Згідно з результатами опитування від "Рейтингу", більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавирусу.

В середині січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вакцинація від коронавирусу на комерційній основі проходитиме паралельно з державною вакцинацією.