Латвия на год запретила ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"

Причина запрета ретрансляции – "защита информационного пространства"

Нацсовет по электронным СМИ Латвии сообщил о своем решении запретить на год ретрансляцию в стране российского телеканала "Россия-РТР".

Об этом проинформировал в своем микроблоге в Twitter глава Национального совета по электронным средствам массовой информации Латвии Ивар Аболиньш.

"Мы защищали, защищаем и будем защищать свое информационное пространство. Сегодня утром принято решение запретить ретрансляцию "Россия-РТР" на территории Латвии на год", – написал он.

Сообщается, что данное решение вступает в силу 15 февраля 2021 года.

[ + – ] Сообщение Ивара Аболиньша

Напомним, президент Владимир Зеленский решением СНБО ввел санкции против народных депутатов Козака, Медведчука и их активов в Украине, согласно которым в Украине прекращено вещание трех телеканалов: 112 Украина, ZIK и NewsOne. Под запретом оказались три телеканала.

Министерство культуры и информационной политики обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с этими телеканалами, которые используют помещение киностудии для вещания на платформе youtube.

В Великобритании дали позитивную оценку решению президента Владимира Зеленского отключить три телеканала: 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

Фокус сообщал, что юрист из Чугуева (Харьковская область) Роман Лихачев направил в Верховный суд Украины административный иск, в котором потребовал признать незаконными и отменить санкционные меры, принятые в отношении депутата Верховной Рады Тараса Козака и связанных с ним телеканалов.