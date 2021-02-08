Латвія на рік заборонила ретрансляцію телеканалу "Росія-РТР"

Причина заборони ретрансляції — "захист інформаційного простору"

Нацрада з електронних ЗМІ Латвії повідомила про своє рішення заборонити на рік ретрансляцію в країні російського телеканалу "Росія-РТР".

Про це поінформував у своєму мікроблозі у Twitter голова Національної ради з електронних засобів масової інформації Латвії Івар Аболіньш.

"Ми захищали, захищаємо і будемо захищати свій інформаційний простір. Сьогодні вранці ухвалене рішення заборонити ретрансляцію "Росія-РТР" на території Латвії на рік", — написав він.

Повідомляється, що це рішення набуває чинності 15 лютого 2021 року.

[ + – ] Повідомлення Івара Аболіньша

Нагадаємо: президент Володимир Зеленський рішенням РНБО ввів санкції проти народних депутатів Козака, Медведчука та їхніх активів в Україні, згідно з якими в Україні припинено мовлення трьох телеканалів: 112 Україна, ZIK і NewsOne. Під забороною опинилися три телеканали.

Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до кіностудії Довженка з проханням припинити співпрацю з цими телеканалами, які використовують приміщення кіностудії для мовлення на платформі youtube.

У Великобританії дали позитивну оцінку рішенню президента Володимира Зеленського відключити три телеканали: 112 Україна, NewsOne і ZIK. Про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Фокус повідомляв, що юрист з Чугуєва (Харківська область) Роман Лихачов направив до Верховного суду України адміністративний позов, у якому зажадав визнати незаконними та скасувати санкційні заходи, вжиті стосовно депутата Верховної Ради Тараса Козака та пов'язаних з ним телеканалів.