Кремль хочет подкупить россиян соцвыплатами на выборах в Госдуму в сентябре 2021, – Reuters

По разным источникам, сумма выплат составит от 500 до 580 миллиардов рублей (6,74-7,81 миллиарда долларов).

Руководство РФ рассматривает вариант раздачи новых социальных выплат на сумму более 6 миллиардов долларов перед выборами в Госдуму, которые запланированы на сентябрь 2021 года. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, выплаты запланировали из-за падения уровня жизни в России. Вскоре их якобы должен анонсировать президент России Владимир Путин. При этом, по данным издания, глава Кремля свяжет падение уровня жизни с падением курса рубля, который, в свою очередь, был вызван протестными акциями в России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать планы по социальным выплатам и заявил, что ни при каких обстоятельствах какой-то подобный шаг со стороны правительства не был бы направлен на сдерживание протестов.

В пресс-службе главы правительства РФ Михаила Мишустина заявили, что ни разу не слышали об этом предложении.

По информации одного из источников издания, правительство РФ собирается выделить россиянам около 500 миллиардов рублей (6,74 миллиарда долларов). Другой источник заявил, что его стоимость составит 0,5% прогнозируемого ВВП РФ на 2021 год. По расчетам Reuters, в таком случае речь идет о примерно 580 миллиардах рублей (7,81 миллиарда долларов).

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

Акции проходили в Москве и в Питере и 2 февраля, вскоре после вынесения приговора Навальному. Силовики также проводили задержания протестующих.

Вернулся в Россию 17 января Навальный после лечения в немецкой клинике "Шарите". В августе 2020 года его отравили, после чего тот впал в кому. Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок". Сам Навальный утверждал, что его "заказал" Владимир Путин.