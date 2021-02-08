Кремль хоче підкупити росіян соцвиплатами на виборах у Держдуму у вересні 2021, — Reuters

За різними джерелами, сума виплат складе від 500 до 580 мільярдів рублів (6,74-7,81 мільярда доларів).

Керівництво РФ розглядає варіант роздачі нових соціальних виплат на суму понад 6 мільярдів доларів перед виборами у Держдуму, які заплановані на вересень 2021 року. Про це в понеділок, 8 лютого, повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

За даними ЗМІ, виплати запланували через падіння рівня життя в Росії. Незабаром їх нібито повинен анонсувати президент Росії Володимир Путін. При цьому, за даними видання, голова Кремля звʼяже падіння рівня життя з падінням курсу рубля, який, в свою чергу, був викликаний протестними акціями в Росії.

У свою чергу, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не став коментувати плани щодо соціальних виплат і заявив, що ні за яких обставин якийсь подібний крок з боку уряду не був би спрямований на стримування протестів.

У прес-службі голови уряду РФ Михайла Мішустіна заявили, що жодного разу не чули про цю пропозицію.

За інформацією одного з джерел видання, уряд РФ збирається виділити росіянам близько 500 мільярдів рублів (6,74 мільярда доларів). Інше джерело заявило, що його вартість складе 0,5% прогнозованого ВВП РФ на 2021 рік. За розрахунками Reuters, в такому випадку мова йде про приблизно 580 мільярдів рублів (7,81 мільярда доларів).

17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділку поліції. Відразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.

Акції проходили в Москві та в Петербурзі і 2 лютого, незабаром після винесення вироку Навальному. Силовики також проводили затримання учасників протесту.

Навальний повернувся в Росію 17 січня після лікування в німецькій клініці "Шаріте". У серпні 2020 року його отруїли, після чого той впав у кому. Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, в якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок". Сам Навальний стверджував, що його "замовив" Володимир Путін.