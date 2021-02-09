В США начался процесс об импичменте Трампу (трансляция)

Экс-президента обвиняют в подстрекательстве к штурму Капитолия.

Сенат начал процесс по делу об объявлении импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

Адвокаты защиты планируют заявить, что только действующий президент может предстать перед судом по делу об импичменте.

Но большинство экспертов по правовым вопросам считают, что судебное разбирательство после ухода должностного лица является конституционным, сказал профессор права Мичиганского государственного университета Брайан Калт, ведущий специалист по импичменту, пишет издание.

Для объявления импичмента потребуется две трети голосов в палате из 100 членов, а это означает, что по крайней мере 17 республиканцев должны будут присоединиться к 48 демократам и двум независимым сенатам, проголосовавшим против Трампа.

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Напомним, обвинители в Палате представителей, которые ведут процесс импичмента Дональду Трампу обратились к экс-президенту, чтобы он дал показания в судебном процессе. Но его адвокаты быстро отреагировали с отрицательным ответом на просьбу. По их словам, экс-президент не будет участвовать в "неконституционном процессе".

В свою очередь редакция американского телеканала СNN провела собственный фактчекинг и опровергла распространенное мнение о том, что импичмент Дональду Трампу, в случае его вынесения, закроет для политика возможность участия в новых президентских выборах 2024 года.

6 января произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа, в результате погибли 5 человек.

После этих событий в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу. Рассмотрение в Сенате США будет 9 февраля. Республиканцы ожидают провала в объявлении импичмента.