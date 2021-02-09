У США почався процес про імпічмент Трампу (трансляція)

Екс-президента звинувачують у підбурюванні до штурму Капітолію.

Сенат почав процес у справі про оголошення імпічменту 45-му президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє Reuters.

Адвокати захисту планують заявити, що тільки чинний президент може постати перед судом у справі про імпічмент.

Але більшість експертів із правових питань вважають, що судовий розгляд після відходу посадової особи є конституційним, сказав професор права Мічиганського державного університету Браян Калт, провідний фахівець з імпічменту, пише видання.

Для оголошення імпічменту потрібно дві третини голосів у палаті зі 100 членів, а це означає, що принаймні 17 республіканців повинні будуть приєднатися до 48 демократів і двох незалежних сенатів, які проголосували проти Трампа.

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Нагадаємо, обвинувачі в Палаті представників, які ведуть процес імпічменту Дональду Трампу звернулися до екс-президента, щоб він дав свідчення в судовому процесі. Але його адвокати швидко відреагували з негативною відповіддю на прохання. За їх словами, екс-президент не братиме участі в "неконституційному процесі".

Зі свого боку, редакція американського телеканалу СNN провела власний фактчекінг і спростувала поширену думку про те, що імпічмент Дональда Трампа, у разі його винесення, закриє для політика можливість участі в нових президентських виборах 2024 року.

6 січня стався штурм Капітолію прихильниками Трампа, унаслідок загинули 5 осіб.

Після цих подій в парламенті США почали процедуру імпічменту Дональда Трампа. Розгляд у Сенаті США буде 9 лютого. Республіканці очікують провалу в оголошенні імпічменту.