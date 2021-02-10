Иран начал производить уран, который используют при создании атомной бомбы, – МАГАТЭ

Металлический уран был произведен в небольших количествах – 3,6 грамма – на объекте в городе Исфахане.

Иран начал производство металлического урана, который может использоваться для производства атомной бомбы. Как в среду, 10 февраля, сообщает Associated Press, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с представителями стран-участниц организации.

По его словам, инспекторы агентства 8 февраля подтвердили факт производства небольшого количества – 3,6 грамма. Следует отметить, что производить металлический уран запрещено в рамках Всеобъемлющего совместного плана действий, который заключили в 2015 году.

О желании проводить исследования, связанные с производством такого урана, Тегеран объявил еще в январе. Тогда было заявлено, что цель исследований – разработка улучшенного вида топлива. Постоянный представитель Ирана в МАГАТЭ Казем Гариб Абади заявлял, что новое топливо разрабатывают для тегеранского исследовательского реактора.

"Началась научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность, связанная с разработкой улучшенного вида топлива для тегеранского исследовательского реактора. На первом этапе для производства металлического урана будет использоваться природный уран", — говорил Абади в середине января.

Однако министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании в ответ на это заявили, что "глубоко обеспокоены" таким решением.

Осенью 2020 года МАГАТЭ сообщало, что Иран продолжает ускорять накопление ядерного топлива, в десятки раз превышая лимиты, которые были установлены Всеобъемлющим совместным планом действий от 2015 года. Иран также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.

Вышеупомянутый план в 2015 году заключил Иран со странами "шестерки" – Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией. Он подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году из соглашения вышли США и возобновили односторонние санкции против Ирана. Уже через год стало известно, что Тегеран будет поэтапно сокращать свои обязательства в рамках этой сделки, пока ее европейские участники не обеспечат экономические интересы Ирана. Прежде всего, речь идет о нефтяной сфере.

Напомним, парламент Ирана запретил инспекторам из ООН посещать свои ядерные объекты. Соответствующий законопроект приняли после убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был одним из создателей ядерной программы Ирана.

Напомним, что один из создателей ядерной программы Ирана, работающий при Минобороны Ирана высокопоставленный ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде в пятницу, 27 ноября был убит под Тегераном. Согласно показаниям очевидцев, машина Фахризаде подверглась нападению сначала в результате взрыва, а затем двух террористических групп, которые обстреляли автомобиль, двигаясь в противоположном к ее направлении.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что к убийству иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде может быть причастен Израиль, и назвал произошедшее "актом государственного террора".Агентство Fars сообщило, что ученого расстреляли из пулемета, установленного в автомобиле.

Отметим, запрет Совбеза ООН на поставки оружия в Иран истек 18 октября. Тогда глава МИДа Ирана заявлял, что их страна не собирается начинать гонку вооружений. Эмбарго ввели в 2015 году.