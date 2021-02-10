Іран почав виробляти уран, який використовують при створенні атомної бомби, — МАГАТЕ

Металевий уран був проведений в невеликих кількостях — 3,6 грама — на об'єкті в місті Ісфахані.

Іран почав виробництво металевого урану, який може використовуватися для виробництва атомної бомби. Як в середу, 10 лютого, повідомляє Associated Press, про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гросс на зустрічі з представниками країн-учасниць організації.

За його словами, інспектори агентства 8 лютого підтвердили факт виробництва невеликої кількості — 3,6 грама. Варто зазначити, що виробляти металевий уран заборонено в рамках Всеосяжного спільного плану дій, який уклали у 2015 році.

Про бажання проводити дослідження, пов'язані з виробництвом такого урану, Тегеран оголосив ще в січні. Тоді було заявлено, що мета досліджень — розробка поліпшеного виду палива. Постійний представник Ірану в МАГАТЕ Казем Гаріб Абаді заявляв, що нове паливо розробляють для тегеранського дослідницького реактора.

"Почалася науково-дослідна і дослідно-конструкторська діяльність, пов'язана з розробкою поліпшеного виду палива для тегеранського дослідницького реактора. На першому етапі для виробництва металевого урану використовуватиметься природний уран", — говорив Абаді в середині січня.

Однак міністерства закордонних справ Німеччини, Франції та Великобританії у відповідь на це заявили, що "глибоко стурбовані" таким рішенням.

Восени 2020 року МАГАТЕ повідомляло, що Іран продовжує прискорювати накопичення ядерного палива, в десятки разів перевищуючи ліміти, які були встановлені Всеосяжним спільним планом дій від 2015 року. Іран також збагачує уран до рівня в 4,5%, хоча домовленості допускають рівень лише в 3,67%.

Вищезгаданий план у 2015 році уклав Іран з країнами "шістки" — Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США та Францією. Він мав на увазі скасування санкцій щодо Ірану в обмін на ряд зобов'язань в атомній сфері.

У 2018 році через угоди вийшли США і відновили односторонні санкції проти Ірану. Уже через рік стало відомо, що Тегеран поетапно скорочуватиме свої зобов'язання у межах цієї угоди, поки її європейські учасники не забезпечать економічні інтереси Ірану. Перш за все, мова йде про нафтову сферу.

Нагадаємо, парламент Ірану заборонив інспекторам з ООН відвідувати свої ядерні об'єкти. Відповідний законопроект прийняли після вбивства вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде, який був одним з творців ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, що один з творців ядерної програми Ірану, який працює при Міноборони Ірану високопоставлений вчений-ядерник Мохсен Фахрізаде в п'ятницю, 27 листопада був убитий під Тегераном. Згідно зі свідченнями очевидців, машина Фахрізаде піддалася нападу спочатку через вибух, а потім двома терористичними групами, які обстріляли автомобіль, рухаючись у протилежному до її напрямку.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що до вбивства іранського вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде може бути причетний Ізраїль, і назвав подію "актом державного терору". Агентство Fars повідомило, що вченого розстріляли з кулемета, встановленого в автомобілі.

Зазначимо, заборона Радбезу ООН на постачання зброї до Ірану закінчилася 18 жовтня. Тоді голова МЗС Ірану заявляв, що їхня країна не збирається починати гонку озброєнь. Ембарго ввели у 2015 році.