Президенту Турции Эрдогану сделали вторую прививку вакцины от коронавируса

Президент Турции надеется, что "скоро все их граждане будут вакцинированы".

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сделали вторую прививку вакцины от коронавируса. Об этом он сам сообщил на своем канале в Telegram.

"Дай Бог, вскоре все наши граждане получат вакцину от коронавируса", — написал Эрдоган.

Отметим, в Турции от коронавируса вакцинируют китайским препаратом от компании Sinovac, который планирует закупить и Украина. Последние испытания этого препарата в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности. В Турции аналогичный показатель составил 91,25%.

Напомним, 28 января стало известно, что от COVID-19 вакцинировали и Вселенского патриарха Варфоломея.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется в понедельник, 15 февраля.