Президенту Туреччини Ердогану зробили друге щеплення вакцини від коронавірусу

Президент Туреччини сподівається, що "скоро всі їх громадяни будуть вакциновані".

Президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану зробили друге щеплення вакцини від коронавірусу. Про це він сам повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Дай Бог, незабаром всі наші громадяни отримають вакцину від коронавірусу", — написав Ердоган.

Зазначимо, у Туреччині від коронавірусу вакцинують китайським препаратом від компанії Sinovac, який планує закупити й Україна. Останні випробування цього препарату в Бразилії показали ефективність на рівні 50,38%. Раніше повідомлялося, що тестування цієї ж вакцини в Індонезії показало 65,3% її ефективності. У Туреччині аналогічний показник склав 91,25%.

Нагадаємо, 28 січня стало відомо, що від COVID-19 вакцинували і Вселенського патріарха Варфоломія.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в понеділок, 15 лютого.