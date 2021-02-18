Россия выдала почти 640 тысяч российских паспортов жителям ОРДЛО, - СМИ

За полтора месяца 2021 года Россия выдала около 140 тысяч паспортов жителям оккупированных районов Донбасса.

Представитель Главного управления МВД России в Ростовской области Олег Агарков заявил, что жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей выдано 639 тысяч российских паспортов. Об этом сообщает Интерфакс.

"На сегодняшний день — уже 639 тысяч человек", — заявил Агарков отвечая на вопрос журналистов. В ходе ответа, он также уточнил, что речь идет о жителях, проживающих на территории так называемых "Донецкой" и "Луганской" "народных республик".

Сообщается, что в конце 2020 года количество выданных российских паспортов было около 400 тысяч. Таким образом выходит, что за полтора месяца 2021 года было выдано около 140 тысяч паспортов.

С 2019 года для жителей ОРДЛО Россия упростила получение российского гражданства. Для этого помимо прописки в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, необходимы паспорта "ЛНР" или "ДНР".

Согласно данным Минреинтеграции на декабрь 2020 года Российская Федерация выдала около 300 тысяч российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на территории так называемой "ДНР" жители с украинским паспортом могут стать вне закона. При отсутствии у человека паспорта "ДНР" "правоохранители" смогут арестовывать человека на срок до 30 дней "до выяснения личности". При этом они в праве будут не выдвигать никаких обвинений в течении указанного срока.

В Украине существует ряд программ для переселенцев с ОРДЛО. Жители временно неподконтрольных территорий Донбасса с апреля смогут получить бесплатную вакцину от коронавируса. За российский и украинский паспорта в Украине не будет наказания жителям ОРДЛО и они будут вправе выбрать одно гражданство.

В ОП называют два условия для возвращения Донбасса в Украину.