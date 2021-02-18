Росія видала майже 640 тисяч російських паспортів жителям ОРДЛО, — ЗМІ

За півтора місяця 2021 року Росія видала близько 140 тисяч паспортів жителям окупованих районів Донбасу.

Представник Головного управління МВС Росії у Ростовській області Олег Агарков заявив, що жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей видано 639 тисяч російських паспортів. Про це повідомляє Інтерфакс.

"На сьогодні — вже 639 тисяч осіб", — заявив Агарков відповідаючи на питання журналістів. Відповідаючи, він також уточнив, що йдеться про жителів, які проживають на території так званих "Донецької" і "Луганської" "народних республік".

Повідомляється, що в кінці 2020 року кількість виданих російських паспортів була близько 400 тисяч. Виходить, що за півтора місяці 2021 року було видано близько 140 тисяч паспортів.

З 2019 роки для жителів ОРДЛО Росія спростила отримання російського громадянства. Для цього крім прописки в окремих районах Донецької та Луганської областях, необхідні паспорти "ЛНР" або "ДНР".

Згідно з даними Мінреінтеграції на грудень 2020 року Російська Федерація видала близько 300 тисяч російських паспортів жителям окупованих районів Донбасу.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що на території так званої "ДНР" жителі з українським паспортом можуть стати поза законом. При відсутності у людини паспорта "ДНР" "правоохоронці" зможуть заарештовувати людину на термін до 30 днів "до з'ясування особи". При цьому вони в праві будуть не висувати жодних звинувачень протягом зазначеного терміну.

В Україні існує ряд програм для переселенців з ОРДЛО. Жителі тимчасово непідконтрольних територій Донбасу з квітня зможуть отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу. За російський та український паспорти в Україні НЕ буде покарання жителям ОРДЛО і вони матимуть право вибрати одне громадянство.

В ОП називають дві умови для повернення Донбасу в Україні.