Заявление Трампа нелегально пробралось в Twitter. Пользователи возмутились

Предположительно, оригинал сообщения экс-президента появился в его имейл-рассылке.

В англоязычном Twitter на ряде аккаунтов разместили фотокопию заявления экс-президента США Дональда Трампа. Самого его все основные соцсети заблокировали еще пару месяцев назад.

Трамп пишет: "Я надеюсь, получая свою вакцину от COVID-19 (часто именуемого Китайским Вирусом), все помнят, что если бы я не был президентом, вы бы получили этот прекрасный укол, в лучшем случае, через пять лет, и, вероятно, вообще бы не получили. Я надеюсь, все помнят!".

В комментариях под этим текстом люди написали:

"Любой компетентный президент профинансировал бы исследования вакцины и составил бы национальный план распределения вакцины. Поздравляю с выполнением части своей работы"

"Это действительно смешно"

"Пожалуйста, удалите это. Прекратите давать ему платформу. Он зол на то, что фондовый рынок Байдена сегодня побил рекорд, и хочет привлечь к себе внимание"

"Вы понимаете, что по сути пишете для него прямо сейчас? Пожалуйста, не надо"

"Никто не должен публиковать тексты Трампа или сообщать о них. Он просто болтает"

"Трамп был запрещен в Twitter по известной вам причине. Так вы теперь собираетесь распространять его хрень на своих учетных записях?!"

"Просто перескажи нам, что он сказал, назвав его "бывшим парнем". Не приводите его имя и или ссылку".

"Даннинг-Крюгер… Я думаю, он действительно верит, что он "сделал" нам вакцину. Он видит себя доброжелательным диктатором, раздающим подарки"

(Эффект Даннинга-Крюгера – метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях.)

"Пожалуйста, прекратите распространять его треп в Twitter. С тех пор, как его забанили, здесь стало очень хорошо. Давай так и сохраним"

Пользователи также обсуждают, не фейк ли это сообщение Трампа. Предположили, что оно появилось в имейл-рассылке экс-президента.

Напомним, Верховный суд США 9 марта отклонил последнюю из трех апелляций Трампа по результатам прошедших в ноябре выборов на высший пост страны.

Сенат США 13 февраля не поддержал импичмент 45-го президента США Дональда Трампа. За импичмент проголосовали лишь 57 сенаторов при необходимых для этого 67 или двух третей голосов.

6 января 2021 года произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа, в результате погибли 5 человек.

После этих событий в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу – за подстрекательство к насилию.

13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.

12 февраля стало известно, что более 120 бывших чиновников-республиканцев, которые недовольны тем, что Республиканская партия не хочет противостоять Дональду Трампу и его попыткам подорвать демократию в США, хотят организовать новую политическую консервативную силу.