Заява Трампа нелегально пробралася у Twitter. Користувачі обурилися

Імовірно, оригінал повідомлення екс-президента з'явився в його імейл-розсилці.

В англомовному Twitter у кількох акаунтах розмістили фотокопію заяви екс-президента США Дональда Трампа. Самого його всі основні соцмережі заблокували ще кілька місяців тому.

Трамп пише: "Я сподіваюся, отримуючи свою вакцину від COVID-19 (часто іменованого Китайським Вірусом), усі пам'ятають, що якби я не був президентом, ви б отримали цей прекрасний укол, у кращому випадку, через п'ять років, і, ймовірно, взагалі б не отримали. Я сподіваюся, усі пам'ятають!".

У коментарях під цим текстом люди написали:

"Будь-який компетентний президент профінансував би дослідження вакцини і склав би національний план розподілу вакцини. Вітаю з виконанням частини своєї роботи"

"Це дійсно смішно"

"Будь ласка, видаліть це. Припиніть давати йому платформу. Він злий на те, що фондовий ринок Байдена сьогодні побив рекорд, і хоче привернути до себе увагу"

"Ви розумієте, що по суті пишете для нього прямо зараз? Будь ласка, не треба"

"Ніхто не повинен публікувати тексти Трампа або повідомляти про них. Він просто базікає"

"Трамп був заборонений у Twitter за відомою вам причиною. То ви тепер збираєтеся поширювати його хрінь на своїх облікових записах?!"

"Просто перекажи нам, що він сказав, назвавши його "колишнім хлопцем". Не наводячи його ім'я чи посилання".

"Даннінг-Крюгер... Я думаю, він дійсно вірить, що він "зробив" нам вакцину. Він бачить себе доброзичливим диктатором, роздає подарунки"

(Ефект Даннінга-Крюгера — метакогнітивне спотворення, яке полягає в тому, що люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому не здатні усвідомлювати свої помилки в силу низького рівня своєї кваліфікації. Це призводить до виникнення в них завищених уявлень про власні здібності.)

"Будь ласка, припиніть поширювати його базікання у Twitter. З тих пір, як його забанили, тут стало дуже добре. Давай так і збережемо"

Користувачі також обговорюють, чи не фейкове це повідомлення Трампа. Припустили, що воно з'явилося в імейл-розсилці екс-президента.

Нагадаємо, що Верховний суд США 9 березня відхилив останню з трьох апеляцій Трампа за результатами минулих у листопаді виборів на вищий пост країни.

Сенат США 13 лютого не підтримав імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа. За імпічмент проголосували лише 57 сенаторів при необхідних для цього 67 або двох третин голосів.

6 січня 2021 року відбувся штурм Капітолію прихильниками Трампа, у результаті загинули 5 осіб.

Після цих подій у парламенті США почали процедуру імпічменту Дональда Трампа — за підбурювання до насильства.

13 січня Палата представників США вдруге ухвалила резолюцію про імпічмент Трампа. Він став першим в історії головою Білого дому, щодо якого цю процедуру починали двічі.

12 лютого стало відомо, що понад 120 колишніх чиновників-республіканців, які незадоволені тим, що Республіканська партія не хоче протистояти Дональду Трампу і його спробам підірвати демократію в США, хочуть організувати нову політичну консервативну силу.