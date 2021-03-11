Заява Трампа нелегально пробралася у Twitter. Користувачі обурилися
Імовірно, оригінал повідомлення екс-президента з'явився в його імейл-розсилці.
В англомовному Twitter у кількох акаунтах розмістили фотокопію заяви екс-президента США Дональда Трампа. Самого його всі основні соцмережі заблокували ще кілька місяців тому.
Трамп пише: "Я сподіваюся, отримуючи свою вакцину від COVID-19 (часто іменованого Китайським Вірусом), усі пам'ятають, що якби я не був президентом, ви б отримали цей прекрасний укол, у кращому випадку, через п'ять років, і, ймовірно, взагалі б не отримали. Я сподіваюся, усі пам'ятають!".
У коментарях під цим текстом люди написали:
- "Будь-який компетентний президент профінансував би дослідження вакцини і склав би національний план розподілу вакцини. Вітаю з виконанням частини своєї роботи"
- "Це дійсно смішно"
- "Будь ласка, видаліть це. Припиніть давати йому платформу. Він злий на те, що фондовий ринок Байдена сьогодні побив рекорд, і хоче привернути до себе увагу"
- "Ви розумієте, що по суті пишете для нього прямо зараз? Будь ласка, не треба"
- "Ніхто не повинен публікувати тексти Трампа або повідомляти про них. Він просто базікає"
- "Трамп був заборонений у Twitter за відомою вам причиною. То ви тепер збираєтеся поширювати його хрінь на своїх облікових записах?!"
- "Просто перекажи нам, що він сказав, назвавши його "колишнім хлопцем". Не наводячи його ім'я чи посилання".
- "Даннінг-Крюгер... Я думаю, він дійсно вірить, що він "зробив" нам вакцину. Він бачить себе доброзичливим диктатором, роздає подарунки"
(Ефект Даннінга-Крюгера — метакогнітивне спотворення, яке полягає в тому, що люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому не здатні усвідомлювати свої помилки в силу низького рівня своєї кваліфікації. Це призводить до виникнення в них завищених уявлень про власні здібності.)
- "Будь ласка, припиніть поширювати його базікання у Twitter. З тих пір, як його забанили, тут стало дуже добре. Давай так і збережемо"
Користувачі також обговорюють, чи не фейкове це повідомлення Трампа. Припустили, що воно з'явилося в імейл-розсилці екс-президента.
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