В Евросоюзе запросили российскую вакцину "Спутник V", - глава ПАСЕ

По словам Дамса, есть множество примеров "противодействия" продвижения "Спутника V" на рынок Евросоюза, однако этот вопрос все же стоит обсудить.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс во время встречи с главой российской Госдумы Вячеславом Володиным, которая состоялась 15 марта, заявил, что в Евросоюзе запросили российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщается на сайте "Дума ТВ".

"Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность", — сказал глава ПАСЕ во время встречи.

Также Дамс отметил, что есть множество примеров "противодействия" продвижения "Спутника V" на европейский рынок, однако, по его словам, "было бы правильно" все же обсудить этот вопрос.

"Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию. И она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права наших граждан? Если мы с вами вместе в Европе и у нас есть Парламентская ассамблея, почему мы не обсуждаем в рамках нашей ассамблеи эти проблемы?", — отметил Дамс.

Отметим, 15 марта агентство Reuters со ссылкой на свои дипломатические и официальные источники в ЕС сообщило, что Евросоюз планировал начать переговоры с РФ касательно закупки "Спутника V".

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало в ускоренном режиме проверку российской вакцины "Спутник V", результаты которой, возможно, откроют путь к ее одобрению всеми 27 странами Евросоюза.

Также мы писали, что Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за конфликта с российской вакциной "Спутник V". Две парламентские партии поставили правительству Словакии ультиматум: либо Марек Крайчи увольняется из Минздрава, либо они выходят из правящей коалиции. Причиной стала поспешная закупка российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" до ее сертификации в Европе.

Производить разработанную в России вакцину от коронавируса "Спутник V" хотели бы Германия, Франция, Испания и Италия. Как во вторник, 9 марта, сообщил Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, подконтрольное ему ведомство уже имеет сделки с производственными компаниями этих стран.

А в Аргентине мэр города вакцинировался "Спутником V" с портретом Путина в руках.

В свою очередь, в Украине запретили регистрацию "Спутника V" и других российских вакцин.