В Євросоюзі надіслали запит щодо російської вакцини "Супутник V", — глава ПАРЄ

За словами Дамса, є безліч прикладів "протидії" просування "Супутника V" на ринок Євросоюзу, однак це питання все ж варто обговорити.

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Дамс під час зустрічі з главою російської Держдуми В'ячеславом Володіним, яка відбулася 15 березня, заявив, що в Євросоюзі надіслали запит щодо російської вакцини від COVID-19 "Супутник V". Про це повідомляється на сайті "Дума ТВ".

"Відповідне відомство розглядає цю можливість", — сказав глава ПАРЄ під час зустрічі.

Також Дамс зазначив, що є безліч прикладів "протидії" просування "Супутника V" на європейський ринок, однак, за його словами, "було б правильно" все ж обговорити це питання.

"Люди вмирають. Ви самі стоїте в черзі на вакцинацію. І вона повинна бути у вас не раніше червня. Хто винен? Чому, коли є вакцина, люди не можуть її отримати? Де основоположні права наших громадян? Якщо ми з вами разом в Європі й у нас є Парламентська асамблея, чому ми не обговорюємо в рамках нашої асамблеї ці проблеми?", — зазначив Дамс.

Зазначимо, 15 березня агентство Reuters із посиланням на свої дипломатичні та офіційні джерела в ЄС повідомило, що Євросоюз планував почати переговори з РФ щодо закупівлі "Супутника V".

Раніше повідомлялося, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало в прискореному режимі перевірку російської вакцини "Супутник V", результати якої, можливо, відкриють шлях до її схвалення всіма 27 країнами Євросоюзу.

Також ми писали, що Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий пішов у відставку через конфлікт із російською вакциною "Супутник V". Дві парламентські партії поставили уряду Словаччини ультиматум: або Марек Крайчий звільняється з МОЗ, або вони виходять з правлячої коаліції. Причиною стала поспішна закупівля російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V" до її сертифікації в Європі.

Виробляти розроблену в Росії вакцину від коронавірусу "Супутник V" хотіли б Німеччина, Франція, Іспанія та Італія. Як у вівторок, 9 березня, повідомив Reuters із посиланням на главу Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва, підконтрольне йому відомство вже має угоди з виробничими компаніями цих країн.

А в Аргентині мер міста вакцинувався "Супутником V" із портретом Путіна в руках.

Зі свого боку, в Україні заборонили реєстрацію "Супутника V" та інших російських вакцин.