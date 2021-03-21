Власти ЮАР продали вакцину AstraZeneca из-за низкой эффективности против мутации коронавируса

90% новых случаев болезни в стране приходится на "южноафриканский" штамм.

Власти Южно-Африканской республики продали миллион доз вакцины AstraZeneca странам Африканского союза из-за низкой эффективности против штамма коронавируса, который появился в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе в Twitter.

Мкизе говорит, что вакцины, срок годности которых истекает в апреле, будут отправлены в 14 стран Африканского союза. Однако Минздрав ЮАР не упоминает конкретные страны.

Ранее сообщалось, что в ЮАР приостановили вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca после того, как исследование показало "неутешительные" результаты по ее эффективности против нового штамма коронавируса.

Исследование с участием около 2 тысяч человек показало, что вакцина AstraZeneca обеспечивает только "минимальную защиту" от легких и умеренных случаев COVID-19. Правительство предложит применять вакцины производства Johnson & Johnson и Pfizer. По словам ученых, 90% новых случаев болезни в стране приходится на "южноафриканский" штамм.

Эксперты обеспокоены появлением мутации коронавируса B.1.351 в Южной Африке, так как она может повлиять на эффективность вакцин против коронавируса. Данные нескольких производителей вакцина, включая Johnson & Johnson и Novavax, говорят о том, что их препараты были менее эффективны в Южной Африке, где доминирует B.1.351.

Ранее Германия, Италия, Франция, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы может вызывать побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови у привившихся.

16 марта Франция и Италия заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.