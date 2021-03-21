Влада ПАР продала вакцину AstraZeneca через низьку ефективність проти мутації коронавірусу

90% нових випадків хвороби в країні припадає на "південноафриканський" штам.

Влада Південно-Африканської республіки продала мільйон доз вакцини AstraZeneca країнам Африканського союзу через низьку ефективність проти штаму коронавірусу, який зʼявився в країні. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя ПАР Звеліні Мкізе в Twitter.

Мкізе каже, що вакцини, термін придатності яких закінчується в квітні, будуть відправлені в 14 країн Африканського союзу. Однак МОЗ ПАР не згадує конкретні країни.

Раніше повідомлялося, що в ПАР призупинили вакцинацію препаратом Oxford-AstraZeneca після того, як дослідження показало "невтішні" результати по її ефективності проти нового штаму коронавірусу.

Дослідження за участю близько 2 тисяч осіб показало, що вакцина AstraZeneca забезпечує тільки "мінімальний захист" від легких і помірних випадків COVID-19. Уряд запропонує застосовувати вакцини виробництва Johnson & Johnson і Pfizer. За словами вчених, 90% нових випадків хвороби в країні припадає на "південноафриканський" штам.

Експерти стурбовані появою мутації коронавируса B.1.351 в Південній Африці, так як вона може вплинути на ефективність вакцин проти коронавірусу. Дані декількох виробників вакцини, включаючи Johnson & Johnson і Novavax, говорять про те, що їх препарати були менш ефективні в Південній Африці, де домінує B.1.351.

Раніше Німеччина, Італія, Франція, Данія, Норвегія, Естонія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — надійшли повідомлення про те, що вакцинація нібито може викликати побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові у тих, хто зробив щеплення.

16 березня Франція і Італія заявили про готовність відновити вакцинацію AstraZeneca.

Раніше Фокус розбирався в тому, що не так з препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.