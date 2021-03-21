Менявший Закарпатье на Спутник V премьер Словакии готов уйти в отставку из-за политического кризиса

Конфликт в правительстве начался после решения премьера закупить вакцину "Спутник V".

На фоне политического кризиса в Словакии, премьер-министр страны Игорь Матович, который в начале марта неудачно пошутил о том, что пообещал отдать РФ "Закарпатскую Украину" в обмен на российскую вакцину "Спутник V", заявил, что готов идти в отставку. Об этом сообщает местное издание Pravda.sk.

По его словам, он покинет должность, если вместе с ним уйдут в отставку министр юстиции, глава комитета по здравоохранению и заместитель председателя парламента.

Матович говорит, что если они уйдут со своих должностей, он уйдет с поста премьер-министра, оставшись при этом членом парламента.

"Несколько недель назад вместе с Мареком Крайчи (тогдашним министром здравоохранения — ред.) мы хотели объявить хорошую новость о том, что нам удалось получить 2 миллиона вакцин Спутник V", — сказал он. Но, по его словам, партнеры по коалиции использовали импорт вакцины для "развязывания коалиционного кризиса".

Матович считает, что необходимо отправить в отставку министра экономики и вице-премьера Рихарда Сулика из партии "Свобода и солидарность". Ранее Сулик говорил, что Матович "разделяет общество". Глава партии заявил, что их политсила останется в коалиции только в том случае, если премьер Матович покинет свою должность.

"Чтобы успокоить ситуацию во время переговоров с правительством, мы считаем уход Ричарда Сулика из правительства абсолютно необходимым", — сказал Матович.

Политический кризис в стране начался из-за того, что премьер Матович, вопреки воле правительства страны, договорился с РФ о закупке 2 млн доз вакцины "Спутник V". За это главу Матовича раскритиковали не только партнеры по коалиции, но и президент Словакии Зузана Чапутова. Позже к этому скандалу добавился и дипломатический конфликт с Украиной.

В случае невыполнения требования об отставке Матовича до 23 марта, партия "Свобода и солидарность" грозится выйти из правящей коалиции. Глава политсилы и нынешний министр экономики страны, Ричард Сулик, заявил, что Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи "полностью провалили борьбу с коронавирусом в стране" и назвал политику главы правительства "полнейшим хаосом".

Напомним, в начале марта Матович заявил в интервью, что правительство Словакии пообещало отдать россиянам за вакцину против COVID-19 "Закарпатскую Украину". Во время разговора премьер подчеркнул, что это была шутка и рассказал о популярном мнении, будто любые сделки с РФ станут предательством Словакии.

После этого глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за слова Матовича. Он рассказал, что пообщался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который возмутился высказыванием чиновника, и принес свои извинения за неосторожные слова премьера. А потом и сам Игорь Матович извинился за свою шутку, отметив, что уважает территориальную целостность Украины.

Кулеба, комментируя извинения Словакии за слова главы правительства, заявил, что если бы не было этих извинений, то Украина пошла бы на дальнейшие шаги, поскольку "такие вещи нельзя прощать".