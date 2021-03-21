Прем'єр Словаччини, який міняв Закарпаття на Супутник V, готовий піти у відставку через політичну кризу

Конфлікт в уряді почався після рішення прем'єра закупити вакцину "Супутник V".

На тлі політичної кризи в Словаччині, прем'єр-міністр країни Ігор Матович, який на початку березня невдало пожартував про те, що пообіцяв віддати РФ "Закарпатську Україну" в обмін на російську вакцину "Супутник V", заявив, що готовий йти у відставку. Про це повідомляє місцеве видання Pravda.sk.

За його словами, він покине посаду, якщо разом з ним підуть у відставку міністр юстиції, голова комітету з охорони здоров'я і заступник голови парламенту.

Матович каже, що якщо вони підуть зі своїх посад, він піде з поста прем'єр-міністра, залишившись при цьому членом парламенту.

"Кілька тижнів тому разом з Мареком Крайчий (тодішнім міністром охорони здоров'я — ред.) ми хотіли оголосити гарну новину про те, що нам вдалося отримати 2 мільйони вакцин Супутник V", — сказав він. Але, за його словами, партнери по коаліції використовували імпорт вакцини для "розв'язування коаліційної кризи".

Матович вважає, що необхідно відправити у відставку міністра економіки і віце-прем'єра Ріхарда Суліко з партії "Свобода і солідарність". Раніше Сулик говорив, що Матович "розділяє суспільство". Глава партії заявив, що їхня політсила залишиться в коаліції тільки в тому випадку, якщо прем'єр Матович покине свою посаду.

"Щоб заспокоїти ситуацію під час переговорів з урядом, ми вважаємо вихід Річарда Суліко з уряду абсолютно необхідним", — сказав Матович.

Політична криза в країні почався через те, що прем'єр Матович, всупереч волі уряду країни, домовився з РФ про закупівлю 2 млн доз вакцини "Супутник V". За це главу Матович розкритикували не тільки партнери по коаліції, але і президент Словаччини Зузана Чапутова. Пізніше до цього скандалу додався і дипломатичний конфлікт з Україною.

У разі невиконання вимоги про відставку Матович до 23 березня, партія "Свобода і солідарність" погрожує вийти з правлячої коаліції. Глава політсили і нинішній міністр економіки країни, Річард Сулик, заявив, що Матович і міністр охорони здоров'я Марек Крайчий "повністю провалили боротьбу з коронавірусом в країні" і назвав політику глави уряду "цілковитим хаосом".

Нагадаємо, на початку березня Матович заявив в інтерв'ю, що уряд Словаччини пообіцяло віддати росіянам за вакцину проти COVID-19 "Закарпатську Україну". Під час розмови прем'єр підкреслив, що це був жарт і розповів про популярну думку, ніби будь-які угоди з РФ стануть зрадою Словаччини.

Після цього глава МЗС Словаччини Іван Корчок вибачився за слова Матович. Він розповів, що поспілкувався з главою МЗС України Дмитром Кулебою, який обурився висловлюванням чиновника, і приніс свої вибачення за необережні слова прем'єра. А потім і сам Ігор Матович вибачився за свій жарт, зазначивши, що поважає територіальну цілісність України.

Кулеба, коментуючи вибачення Словаччини за слова глави уряду, заявив, що якби не було цих вибачень, то Україна пішла б на подальші кроки, оскільки "такі речі не можна прощати".