В Турции задержали 26 человек по подозрению в шпионаже в оборонной промышленности

Судебные чиновники утверждают, что расследование направлено против сторонников Фетхуллаха Гюлена, который в 2016 году пытался устроить военный переворот.

Турецкие правоохранители задержали 26 человек в 5 разных провинциях страны, которых подозревают в шпионаже. Об этом сообщает DefenseNews.

По данным правоохранителей, все задержанные были членами неназванной террористической организации, которую якобы возглавляет священнослужитель Фетхуллах Гюлен. Из 26 задержанных 19 суд взял под стражу.

"Это расследование направлено на выявление проникновения "гюленистов" в национальную оборонную промышленность Турции", — сообщил изданию судебный чиновник. Президент Эрдоган обвиняет Фетхуллаха Гюлена в попытке организации государственного переворота в июле 2016 года. Сам Гюлен переехал в США в 1999 году.

По данным источников издания в службе безопасности, среди задержанных были:

16 — бывших сотрудников Turkish Aerospace Industries;

4 — бывших сотрудников компании Aselan (крупнейшее оборонное предприятие, которое специализируется на военной электронике);

2 — экс-сотрудников концерна военного ПО Havelsan;

2- экс-сотрудников Совета по научным и технологическим исследованиям Турции;

1 — бывший сотрудник ракетостроительной компании Roketsan;

1 — бывший сотрудник правительства агентства оборонных закупок.

Судебное разбирательство, утверждают в издании, будет длиться пару лет, но никаких прогнозов касательно его успешного завершения нет.

Напомним, Контрразведка СБУ задержала вероятного шпиона белорусского КГБ на Волыни. По данным следователей, он изучал защищенность украинских границ, а также собирал данные о таможенниках и пограничниках.

Ранее в Болгарии задержали сотрудников военной разведки и Минобороны РФ. Они якобы собирали данные и передавали их ГРУ.

Также отметим, что китайские власти обвинили Tesla в шпионаже. Автомобили Маска власти Китая считают такими, что несут угрозу национальной безопасности страны.