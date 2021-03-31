У Туреччині затримали 26 осіб за підозрою в шпигунстві на оборонній промисловості

Судові чиновники стверджують, що розслідування спрямоване проти прихильників Фетхуллаха Гюлена, який в 2016 році намагався вчинити військовий переворот.

Турецькі правоохоронці затримали 26 осіб у 5 різних провінціях країни, яких підозрюють у шпигунстві. Про це повідомляє DefenseNews.

За даними правоохоронців, всі затримані були членами неназваної терористичної організації, яку нібито очолює священнослужитель Фетхуллах Гюлен. З 26 затриманих 19 суд взяв під варту.

"Це розслідування спрямоване на виявлення проникнення "гюленістів" у національну оборонну промисловість Туреччини", — повідомив виданню судовий чиновник. Президент Ердоган звинувачує Фетхуллаха Гюлена в спробі організації державного перевороту в липні 2016 року. Власне Гюлен переїхав до США в 1999 році.

За даними джерел видання в службі безпеки, серед затриманих були:

16 — колишніх співробітників Turkish Aerospace Industries;

4 — колишні співробітники компанії Aselan (найбільше оборонне підприємство, яке спеціалізується на військовій електроніці);

2 — екс-співробітники концерну військового ПО Havelsan;

2 — екс-співробітники Ради з наукових і технологічних досліджень Туреччини;

1 — колишній співробітник ракетобудівної компанії Roketsan;

1 — колишній співробітник уряду агентства оборонних закупівель.

Судовий розгляд, стверджують у виданні, триватиме кілька років, але жодних прогнозів щодо його успішного завершення немає.

Нагадаємо, Контррозвідка СБУ затримала ймовірного шпигуна білоруського КДБ на Волині. За даними слідчих, він вивчав захищеність українських кордонів, а також збирав дані про митників і прикордонників.

Раніше в Болгарії затримали співробітників військової розвідки і Міноборони РФ. Вони нібито збирали дані та передавали їх ГРУ.

Також зазначимо, що китайська влада звинуватила Tesla в шпигунстві. Автомобілі Маска влада Китаю вважає такими, що несуть загрозу національній безпеці країни.