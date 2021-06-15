Швейцария готова помочь Путину и Байдену провести обмен пленными

На предстоящем саммите стороны обсудят ряд вопросов, среди которых Украина, Нагорный Карабах и обмен пленными.

Швейцария готова стать посредником в обмене пленными между Кремлем и Вашингтоном. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает Tagblatt.

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"Мы всегда готовы помогать в процессе обмена заключенными", — сказал Кассис, отвечая на вопрос журналистов, о возможности Швейцарии выступить посредником в переговорах между США и РФ.

Также в МИД заявляют, что Швейцария готова стать посредником не только между РФ и США, но и между США и Ираном или между другими сторонами конфликтов.

На предстоящем саммите стороны обсудят ряд вопросов, среди которых Украина, Нагорный Карабах и ряд других вопросов.

Отметим, что в интервью американскому NBC Владимир Путин заявлял, что по вопросу переговоров о пленных "можно говорить".

"Я знаю, что у нас есть некоторые американские граждане, которые находятся в местах лишения свободы, осуждены. Но если взять количество граждан Российской Федерации, которые находятся в тюрьмах Соединённых Штатов Америки, то это несопоставимое количество … У нас лётчик Ярошенко сидит у вас уже сколько, 15 или чуть ли не 20 лет уже. Там тоже вроде чисто уголовные дела. Надо поговорить", — говорил Путин.

Напомним, завтра, 16 июня произойдет саммит президента США и РФ в Швейцарии. Американский лидер уже прибыл в Женеву. Это будет первый американо-российский саммит с момента переговоров Путина с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

Также известно, что Байден отказался от совместной пресс-конференции после встречи с Путиным.

Фокус разбирался, о чем могут говорить Байден с Путиным в Женеве.