Швейцарія готова допомогти Путіну і Байдену провести обмін полоненими

На майбутньому саміті сторони обговорять ряд питань, серед яких Україна, Нагірний Карабах і обмін полоненими.

Швейцарія готова стати посередником в обміні полоненими між Кремлем і Вашингтоном. Про це на пресконференції заявив глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає Tagblatt.

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"Ми завжди готові допомагати в процесі обміну увʼязненими", — сказав Кассіс, відповідаючи на питання журналістів, про можливість Швейцарії виступити посередником у переговорах між США і РФ.

Також в МЗС заявляють, що Швейцарія готова стати посередником не тільки між РФ і США, але і між США та Іраном або між іншими сторонами конфліктів.

На майбутньому саміті сторони обговорять низку питань, серед яких Україна, Нагірний Карабах та інші питання.

Зазначимо, що в інтервʼю американському NBC Володимир Путін заявляв, що щодо питання переговорів про полонених "можна говорити".

"Я знаю, що у нас є деякі американські громадяни, які перебувають в місцях позбавлення волі, засуджені. Але якщо взяти кількість громадян Російської Федерації, які перебувають у вʼязницях Сполучених Штатів Америки, то це непорівнювана кількість… У нас льотчик Ярошенко сидить у вас вже скільки, 15 або мало не 20 років вже. Там теж начебто чисто кримінальні справи. Треба поговорити", — говорив Путін.

Нагадаємо, завтра 16 червня відбудеться саміт президента США і РФ в Швейцарії. Американський лідер вже прибув до Женеви. Це буде перший американо-російський саміт з моменту переговорів Путіна з Трампом в Гельсінкі у липні 2018 року.

Також відомо, що Байден відмовився від спільної пресконференції після зустрічі з Путіним.

Фокус розбирався, про що можуть говорити Байден з Путіним в Женеві.