Полиция в Женеве изъяла у активистов банку с надписью "Новичок" для съемок фильма о Путине, - СМИ

Сообщается, что у мужчин также забрали матрешку с "аргентинским порошком" и маску с лицом президента РФ.

Полиция города Женева, в котором сегодня, 16 июня, прошла встреча президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, изъяла у троих активистов реквизит для фильма о лидере РФ. Об этом рассказал "МБХ медиа" Дмитрий Тимофеев, главред YouTube-канала Europa Live, для которого и снималась лента "о путешествии Путина из Дрездена в Гаагу".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, правоохранители подошли к машине, в которой был один россиянин и двое выходцев из России с гражданством Германии, когда те припарковались на одной из городских улиц.

Тимофеев рассказал, что во время обыска полицейские просмотрели снятые ими видео, маску с лицом Путина и "авоську с подарками для Байдена", в которой находились банки с надписями "Новичок" и "Полоний", игрушечный пистолет, бутылку воды и матрешку с мукой, изображающую "аргентинский порошок".

Главред Europa Live сообщил, что полицейские не дали активистам документов, которые свидетельствовали бы об их досмотре, задержании или изъятии вещей. После обысков их отпустили. Они намерены подавать жалобу на действия правоохранителей.

"Досмотр обосновали, тем что полиции кто-то сообщил, что они везут флаги. Поясню — никакие флаги они не везли и изъяли они только их реквизит для фильма", — рассказал Тимофеев.

По его словам, сперва активистам пообещали, что вскоре вернут реквизит, однако позже заявили, что необходимо провести экспертизу игрушечного пистолета и муки.

Тимофеев отметил, что те не планировали каких-либо акций, а в Германию приехали, чтобы "снять человека в маске Путина на форме заборов и проволоки".

Издание Bliсk сообщило, что ранее в этот же день один из участников антипутинского протеста в Женеве сидел на лавочке в маске президента РФ и набором вещей, который по описанию совпадает с тем, что изъяли у активистов, снимавших фильм для Europa Live. Также на мужчине были "татуировки" с серпом и молотом, лицом Сталина и надписью "Гулаг".

[ + – ] В Женеве прошла антипутинская акция при участии мужчины в маске Путина с банкой, на которой написано "Новичок" Фото: Blick

Отметим, саммит Байдена с Путиным в Женеве начался примерно в 14:35 по киевскому времени и закончился примерно спустя 3,5 часа.

Перед началом закрытой части общения президент РФ поблагодарил американского коллегу за инициативу о встрече, а тот, в свою очередь, назвал их страны "великими державами".

Путин прилетел в Женеву сегодня, 16 июня, незадолго до начала встречи с Байденом. Кортеж забрал президента РФ прямо возле закрытого трапа самолета, хотя его американский коллега спускался по открытому трапу.