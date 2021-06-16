Поліція в Женеві вилучила в активістів банку з написом "Новачок" для зйомок фільму про Путіна, — ЗМІ

Повідомляється, що в чоловіків також забрали матрьошку з "аргентинським порошком" і маску з обличчям президента РФ.

Поліція міста Женева, в якому сьогодні, 16 червня, відбулася зустріч президента США Джо Байдена і його російського колеги Володимира Путіна, вилучила у трьох активістів реквізит для фільму про лідера РФ. Про це розповів "МБХ медіа" Дмитро Тимофєєв, головний редактор YouTube-каналу Europa Live, для якого і знімалася стрічка "про подорож Путіна з Дрездена в Гаагу".

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За його словами, правоохоронці підійшли до машини, в якій був один росіянин і двоє вихідців із Росії з громадянством Німеччини, коли ті припаркувалися на одній з міських вулиць.

Тимофєєв розповів, що під час обшуку поліцейські переглянули зняті ними відео, маску з обличчям Путіна й "авоську з подарунками для Байдена", в якій знаходилися банки з написами "Новачок" та "Полоній", іграшковий пістолет, пляшку води і матрьошку з борошном, що зображає "аргентинський порошок".

Головред Europa Live повідомив, що поліцейські не дали активістам документів, які свідчили б про їх огляд, затримання або вилучення речей. Після обшуків їх відпустили. Вони мають намір подавати скаргу на дії правоохоронців.

"Обшук обґрунтували, тим що поліції хтось повідомив, що вони везуть прапори. Поясню — ніякі прапори вони не везли і вилучили вони тільки їхній реквізит для фільму", — розповів Тимофєєв.

За його словами, спершу активістам пообіцяли, що незабаром повернуть реквізит, однак пізніше заявили, що необхідно провести експертизу іграшкового пістолета та борошна.

Тимофєєв зазначив, що ті не планували будь-яких акцій, а в Німеччину приїхали, щоб "зняти людину в масці Путіна на формі парканів і дроту".

Видання Bliсk повідомило, що раніше в цей же день один з учасників антипутінського протесту в Женеві сидів на лавці в масці президента РФ і набором речей, який за описом збігається з тим, що вилучили в активістів, які знімали фільм для Europa Live. Також чоловік мав "татуювання" із серпом і молотом, обличчям Сталіна і написом "Гулаг".

[ + – ] У Женеві пройшла антипутінська акція за участю чоловіка в масці Путіна з банкою, на якій написано "Новачок" Фото: Blick

Зазначимо, саміт Байдена з Путіним у Женеві почався приблизно о 14:35 за київським часом і закінчився приблизно через 3,5 години.

Перед початком закритої частини спілкування президент РФ подякував американському колезі за ініціативу про зустріч, а той, зі свого боку, назвав їхні країни "великими державами".

Путін прилетів до Женеви сьогодні, 16 червня, незадовго до початку зустрічі з Байденом. Кортеж забрав президента РФ прямо біля закритого трапа літака, хоча його американський колега спускався по відкритому трапу.