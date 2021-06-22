И тут нашли: в Австрии вебкамера сняла парочку, занимающуюся сексом на горе в Альпах

Камера не снимает видео, но делает снимки вершины каждые 20 минут, этого оказалось достаточно для конфуза

Пара альпинистов попала в щекотливую ситуацию, решив уединиться на вершине горы в Гурктальских Альпах. Они взобрались на вершину высотой почти две тысяч метров и занялись там сексом, не подозревая, что попали в прицел вебкамеры. Об этом пишет австрийский ресурс NEWS.

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А Австрии очень серьезно относятся к праву на неприкосновенность частной жизни. Поэтому там, к примеру, нельзя использовать видеорегистраторы, которые ведут непрерывную запись, фиксируя номера других машин и находящихся поблизости людей, которые не давали разрешения на съемку. Вебкамера, установленная в горах, также не снимала видео, но делала снимки высокого разрешения каждые 20 минут.

[ + – ] Одно из фото парочки, что попало в Сеть

И снимки парочки были отправлены в Сеть, прежде, чем в компании WMS (WebMediaSolutions), установившей вебкамеру, спохватились.

Представитель компании Рональд Шелландер сообщил, что панорамные и погодные камеры, установленные в горах, не считаются камерами наблюдения, так как не делают записи непрерывно, и кроме того, никто не ожидал, что на высоте двух тысяч метров, среди еще нерастаявшего снега окажется пара, решившая заняться сексом.

Шелландер также отметил, что обычно они используют программное обеспечение, чтобы убедиться, что лица людей пикселированы, и что ничего, что нарушает чью-либо конфиденциальность, не будет опубликовано в Сети. Но лица пары не были видны, а потому программа их не пометила.

К тому же, на дороге, ведущей в Гурктальские Альпы, относящиеся к природному охраняемому парку Нокк, установлено несколько бигбордов, на которых указывается, что территория находится под наблюдением камер.