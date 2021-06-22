І тут знайшли: в Австрії вебкамера зняла парочку, яка займалася сексом на горі в Альпах

Камера не знімає відео, але робить знімки вершини кожні 20 хвилин, цього виявилося достатньо для конфузу

Пара альпіністів потрапила в незручну ситуацію, вирішивши усамітнитися на вершині гори в Гурктальських Альпах. Вони піднялися на вершину заввишки майже дві тисячі метрів і зайнялися там сексом, не підозрюючи, що потрапили в приціл вебкамери. Про це пише австрійський ресурс NEWS.

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В Австрії дуже серйозно ставляться до права на недоторканність приватного життя. Тому там, наприклад, не можна використовувати відеореєстратори, які ведуть безперервний запис, фіксуючи номери інших машин та людей поблизу, які не давали дозволу на зйомку. Вебкамера, встановлена в горах, також не знімала відео, але робила знімки високої роздільної здатності кожні 20 хвилин.

[ + – ] Одне з фото парочки, що потрапило в мережу

І знімки парочки були відправлені в мережу, перш, ніж у компанії WMS (WebMediaSolutions), що встановила вебкамеру, схаменулися.

Представник компанії Рональд Шелландер повідомив, що панорамні і погодні камери, встановлені в горах, не зважають камерами спостереження, оскільки не роблять записи безперервно, і крім того, ніхто не очікував, що на висоті двох тисяч метрів, серед снігу, що ще не розтав, опиниться пара, яка вирішила зайнятися сексом.

Шелландер також зазначив, що зазвичай вони використовують програмне забезпечення, щоб переконатися, що обличчя людей піксельовані, і що нічого, що порушує чиюсь конфіденційність, не буде опубліковано в мережі. Але обличчя пари не було видно, а тому програма їх не помітила.

До того ж, на дорозі, що веде в Гурктальські Альпи, які належать природному парку під охороною Нокк, встановлено кілька бігбордів, на яких вказується, що територія під наглядом камер.