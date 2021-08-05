"Кидает в людей камень раздора", – в МИД РФ эмоционально ответили на интервью Зеленского

Дипломатка Мария Захарова предложила гражданам Украины, поддерживающим вступление в ЕС и НАТО, переселиться в страны, которые входят в эти объединения.

Представительница Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова вечером в четверг, 5 августа, эмоционально отреагировала на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликованном телеканалом "Дом".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам дипломатки, "вместо того, чтобы объединять Украины и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну".

При этом, как утверждает Захарова, победу Зеленского на президентских выборах в 2019 году ему обеспечили "русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины", и теперь он пытается "избавиться от своих избирателей, как от ненужных свидетелей невыполненного им обещания".

При этом сотрудница российского МИД убеждена в том, что руководство Украины "всех скопом, целиком тащит в ЕС и НАТО" против воли самого народа.

"Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но все равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения?", – спрашивает Захарова, оправдывая деятельность так называемых "ДНР" и "ЛНР".

При этом она намекнула, что для многих украинцев Россия является "исторической Родиной".

"Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО", – заявила Захарова.

Оккупацию российскими войсками части территории Украины дипломатка из РФ назвала "мифической", отметив, что стремление Украины в членству в ЕС и НАТО на деле означает "сдачу суверенитета".

Что заявил Зеленский во время интервью

В четверг, 5 августа, телеканал "Дом" опубликовал интервью с Зеленским. Глава государства в разговоре с журналистом заявил, что привлечение украинцев с российскими паспортами на оккупированных территориях Донбасса и Крыма к выборам в Государственную Думу РФ является "рабством каким-то". Президент заверил, что история смывает подобные шаги и "все это пройдет".

Также Зеленский отметил, что Донбасс никогда не станет российским, поэтому пророссийски настроенным гражданам, которые там проживают, следует искать себе место в Российской Федерации.

При этом глава государства призвал не осуждать тех жителей Донбасса, которые в силу обстоятельств были вынуждены принять российское гражданство. В ходе общения с журналистом гарант признал, что некоторые жители были вынуждены получить паспорт РФ ради работы или выживания. Также он обратился к украинским радикалам и попросил их "с мозгами" оценивать ситуацию.

Помимо этого, президент Украины заявил, что "российская история еще будет оплакивать ситуацию с Крымом". По его мнению, после оккупации полуострова между украинским и российским народами испортились отношения на длительный период. При этом, как заявил Зеленский, Крым никогда не будет территорией Российской Федерации, а его возвращение — лишь вопрос времени.