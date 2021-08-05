"Кидає в людей камінь розбрату", — в МЗС РФ емоційно відповіли на інтерв'ю Зеленського

Дипломатка Марія Захарова запропонувала громадянам України, які підтримують вступ до ЄС і НАТО, переселитися в країни, які входять в ці об'єднання.

Представниця Міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Марія Захарова ввечері в четвер, 5 серпня, емоційно відреагувала на інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, опублікованому телеканалом "Дім".

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За словами дипломатки, "замість того, щоб об'єднувати Україну та її багатонаціональний народ, Зеленський кидає в людей камінь розбрату, добиваючи країну".

При цьому, як стверджує Захарова, перемогу Зеленського на президентських виборах у 2019 році йому забезпечили "російськомовні громадяни Південно-Східної, Південної та Центральної України", і тепер він намагається "позбутися від своїх виборців, як від непотрібних свідків невиконаної ним обіцянки".

При цьому співробітниця російського МЗС переконана в тому, що керівництво України "всіх скопом, цілком тягне в ЄС і НАТО" проти волі власне народу.

"Так чому ж тепер Зеленський обурюється, що значна частина цієї самої країни і народу, розуміючи, що їх ніхто не питав, але все одно вже упакували на продаж, вважають за можливе самим визначити вектор і формат руху?" — запитує Захарова, виправдовуючи діяльність так званих "ДНР" і "ЛНР".

При цьому вона натякнула, що для багатьох українців Росія є "історичною Батьківщиною".

"Якщо тим, хто почувається росіянами, Зеленський пропонує виїхати, то треба бути чесним до кінця і запропонувати аналогічне тим, хто рветься в ЄС і НАТО", — заявила Захарова.

Окупацію російськими військами частини території України дипломатка з РФ назвала "міфічною", зазначивши, що прагнення України до членства в ЄС і НАТО на ділі означає "здавання суверенітету".

Що заявив Зеленський під час інтерв'ю

У четвер, 5 серпня, телеканал "Дім" опублікував інтерв'ю із Зеленським. Глава держави у розмові із журналістом заявив, що залучення українців із російськими паспортами на окупованих територіях Донбасу та Криму до виборів у Державну Думу РФ є "рабством якимось". Президент запевнив, що історія змиває подібні кроки і "все це мине".

Також Зеленський зазначив, що Донбас ніколи не стане російським, тому проросійськи налаштованим громадянам, які там проживають, варто шукати собі місце в Російській Федерації.

При цьому глава держави закликав не засуджувати тих жителів Донбасу, які через певні обставини були змушені отримати російське громадянство. У процесі спілкування із журналістом гарант визнав, що деякі жителі були змушені отримати паспорт РФ заради роботи або виживання. Також він звернувся до українських радикалів і попросив їх "із мізками" оцінювати ситуацію.

Крім цього, президент України заявив, що "російська історія ще оплакуватиме ситуацію з Кримом". На його думку, після окупації півострова між українським і російським народами зіпсувалися відносини на тривалий період. При цьому, як заявив Зеленський, Крим ніколи не буде територією Російської Федерації, а його повернення — лише питання часу.