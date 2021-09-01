Папа Римский приписал Меркель цитату Путина, говоря о ситуации в Афганистане

Понтифик назвал "мудрыми" слова президента России о том, что с политикой "вмешательства извне и построения демократии в других странах" нужно покончить.

Папа Римский Франциск I согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что "необходимо покончить с безответственной политикой вмешательства" в другие страны, которыми лидер РФ прокомментировал ситуацию в Афганистане после вывода американских войск. Однако эту цитату в ходе интервью испанской радиостанции COPE понтифик приписал другому мировому лидеру — канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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"Что касается 20 лет оккупации и последующего ухода (американских войск из Афганистана — ред.), я вспоминаю и другие исторические факты, однако меня тронули слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая является одной из величайших деятелей мировой политики, сказанные в Москве 20 августа. Надеюсь, перевод верный: "Необходимо покончить с безответственной политикой вмешательства извне и построения демократии в других странах, игнорируя традиции народа", — сказал Франциск I.

Лидер католиков добавил, что каждый может воспринимать высказывание по-своему, однако он "видит мудрость в словах этой женщины".

При этом папа Римский ошибся, ведь цитата принадлежит не Меркель, а президенту РФ Владимиру Путину — он сделал соответствующее заявление в ходе встречи с канцлером ФРГ в Москве 20 августа.

"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", — сказал лидер РФ.

Напомним, в ночь на 31 августа все военнослужащие США покинули Афганистан. Двумя неделями ранее власть в стране захватило радикальное движение "Талибан". Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

26 августа неподалеку от аэропорта в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли около 200 человек, в том числе и 13 американских морских пехотинцев. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".