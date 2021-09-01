Папа Римський приписав Меркель цитату Путіна, говорячи про ситуацію в Афганістані

Понтифік назвав "мудрими" слова президента Росії про те, що з політикою "втручання ззовні і побудови демократії в інших країнах" потрібно покінчити.

Папа Римський Франциск I погодився зі словами президента Росії Володимира Путіна про те, що "необхідно покінчити з безвідповідальною політикою втручання" в інші країни, якими лідер РФ прокоментував ситуацію в Афганістані після виведення американських військ. Однак, цю цитату в ході інтерв'ю іспанській радіостанції COPE понтифік приписав іншому світовому лідеру — канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

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"Що стосується 20 років окупації і подальшого відходу (американських військ з Афганістану — ред.), я згадую й інші історичні факти, однак, мене зворушили слова канцлера ФРН Ангели Меркель, яка є однією з найбільших діячів світової політики, сказані в Москві 20 серпня. Сподіваюся, переклад правильний: "Необхідно покінчити з безвідповідальною політикою втручання ззовні і побудови демократії в інших країнах, ігноруючи традиції народу", — сказав Франциск I.

Лідер католиків додав, що кожен може сприймати висловлювання по-своєму, проте він "бачить мудрість у словах цієї жінки".

При цьому папа Римський помилився, адже цитата належить не Меркель, а президенту РФ Володимиру Путіну — він зробив відповідну заяву в ході зустрічі з канцлером ФРН у Москві 20 серпня.

"Потрібно припинити безвідповідальну політику з нав'язуванням ззовні чиїхось сторонніх цінностей, прагнення будувати в інших країнах демократію за чужими лекалами, не враховуючи ні історичні, ні національні, ні релігійні особливості, повністю ігноруючи традиції, за якими живуть інші народи", — сказав лідер РФ.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня всі військовослужбовці США покинули Афганістан. Двома тижнями раніше владу в країні захопив радикальне рух "Талібан". Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну.

26 серпня неподалік від аеропорту в Кабулі стався вибух, у результаті якого загинули близько 200 осіб, зокрема і 13 американських морських піхотинців. Відповідальність за теракт взяло на себе угрупування "Ісламська держава".