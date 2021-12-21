Президент Литвы заявил, что НАТО теряет баланс в регионе

Для сохранения равновесия Гитанас Науседа призвал НАТО сосредоточить больше сил у границ России

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что Североатлантический альянс сконцентрирует свои войска на восточном фронте и усилит свой военный потенциал в целом, сообщает агентство Deutsche Welle.

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Свое видение проблемы он озвучил в Гуте в Ивано-Франковской области, где проходила совместная пресс-конференция глав Украины, Польши и Литвы.

"Усиление военного потенциала — это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С", — сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Литовский президент также отметил, что военная интеграция России и Беларуси — уже неоспоримый факт, который происходит на протяжении долгого времени. Это меняет ситуацию по безопасности для Балтийских стран и НАТО обязано отреагировать на это в первую очередь.

"Если баланс сейчас теряется, должна быть какая-то реакция и от другой стороны, чтобы этот баланс восстановился. Это касается Европейского союза и НАТО", — акцентировал президент.

[ + – ] Маневры НАТО на территории Литвы

Президент Науседа отметил, что безопасность Украины и Балтии взаимосвязана. Обсуждать, по его мнению, украинскую, польскую или литовскую ситуацию по-отдельности не стоит.

"А чтобы это было обсуждение безопасности региональной. И это должна быть широкая реакция на региональном уровне", — резюмировал президент Литвы.

Информация о российских войсках на границах Украины стала появляться в западных СМИ в октябре. В середине ноября Зеленский заявил о 100 тысячах российских военных у границ Украины. Эксперты прогнозировали вторжение России на январь 2022 года, но потом появились версии более ранней интервенции. Запад заявил, что введет новые санкции против России, если та попытается ввести войска на Украину.

Ранее Фокус сообщал о том, что Литва готова передать Украине летальное оружие.

Также Фокус рассказал о том Литва ввела режим ЧП из-за мигрантов из Беларуси.