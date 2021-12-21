Президент Литви заявив, що НАТО втрачає баланс у регіоні

Для збереження рівноваги Гітанас Науседа закликав НАТО зосередити більше сил біля кордонів Росії

Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що Північноатлантичний альянс сконцентрує свої війська на східному фронті та посилить свій військовий потенціал загалом, повідомляє агентство Deutsche Welle.

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Своє бачення проблеми він озвучив у Гуті на Івано-Франківщині, де проходила спільна пресконференція глав України, Польщі та Литви.

"Посилення військового потенціалу — це добре, але ми маємо алгоритм, що робити, якщо буде сценарій А, сценарій В, сценарій С", — сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Литовський президент також зазначив, що військова інтеграція Росії та Білорусі — уже незаперечний факт, який відбувається упродовж тривалого часу. Це змінює ситуацію щодо безпеки для Балтійських країн, і НАТО має відреагувати на це насамперед.

"Якщо баланс зараз втрачається, має бути якась реакція і з іншого боку, щоб цей баланс відновився. Це стосується Європейського союзу та НАТО", — наголосив президент.

[ + – ] Маневри НАТО на території Литви

Президент Науседа зазначив, що безпека України та Балтії взаємопов'язана. Обговорювати, на його думку, українську, польську чи литовську ситуацію окремо не варто.

"А щоб це було обговорення регіональної безпеки. І це має бути широка реакція на регіональному рівні", — резюмував президент Литви.

Інформація про російські війська на кордонах України стала з'являтися в західних ЗМІ у жовтні. У середині листопада Зеленський заявив про 100 тисяч російських військових біля кордонів України. Експерти прогнозували вторгнення Росії на січень 2022 року, але потім з'явилися версії більш ранньої інтервенції. Захід заявив, що запровадить нові санкції проти Росії, якщо та спробує закидати війська в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що Литва готова передати Україні летальну зброю.

Також Фокус розповів про те, що Литва ввела режим НП через мігрантів з Білорусі.