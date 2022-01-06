В казахстанском Актау "активисты" призывают участников восстания расходиться по домам — СМИ

На главной площади города, с которого и началась революция, еще остается значительное количество людей. Среди них, по информации СМИ, есть "провокаторы", убеждающие граждан "довериться Токаеву" и завершить митинг.

В казахстанском городе Актау участники митинга против властей начали расходиться с центральной площади Ынтымак, однако в этом месте все еще остается много людей. В то время как одни демонстранты призывают противников власти не покидать площадь, другие убеждают, что акцию необходимо завершить. Об этом в четверг, 6 января, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на корреспондента канала "Хабар 24".

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Некоторые люди уже начинают расходиться с площади и даже те, как называет их телеканал, "активисты", которые убеждали казахстанцев стоять в центре Актау до конца, сейчас "призывают сохранять спокойствие, расходиться по домам и не собираться".

"Также выступил комендант (города — ред.) с обращением, который предупредил всех актауцев, чтобы они не собирались и не поддавались на провокации, потому что все их незаконные действия будут преследоваться по закону", — заявил корреспондент канала.

В свою очередь издание Orda.kz сообщает, что неизвестные люди, в основном женщины, выкрикивают собравшимся на площади "Не расходимся" и называют "провокаторами" тех, кто призывает "довериться (президенту Казахстана Касыму-Жомарту) Токаеву и завершить на этом митинг".

[ + – ] Сообщение о ситуации на центральной площади в Актау

Тем временем корреспондент канала "Хабар 24" описал ситуацию в городе как "сложную" — интернет не работает, в работе мобильной связи постоянно наблюдаются перебои, а супермаркеты и магазины не принимают покупателей.

"Есть небольшие торговые точки, но даже там товар отпускают исключительно за наличные деньги, снять наличные деньги в банкоматах невозможно", — сообщил журналист.

По состоянию на 12:00 по Киеву на площади находилось несколько тысяч человек.

Напомним, восстание в Казахстане началось 2 января с митингов в городах Актау и Жанаозен, участники которых требовали снижения цены на газ. После того, как власти согласились это сделать, демонстрации не закончились и со временем переросли в массовые беспорядки, в ходе которых были захвачены административные здания, военная и спецтехника, офисы телеканалов и другие объекты инфраструктуры казахстанских городов.

Позже изменились и требования революционеров — теперь они выступают за полную смену власти в стране. Президент Токаев обратился в ОДКБ с просьбой о введении странами этого объединения своих войск в Казахстан, этот запрос был удовлетворен. В частности, на территории государства для подавления восстания задействованы российские военные.