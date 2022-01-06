У казахстанському Актау "активісти" закликають учасників повстання розходитися додому — ЗМІ

На головній площі міста, з якого й розпочалася революція, ще залишається значна кількість людей. Серед них, за інформацією ЗМІ, є "провокатори", які переконують громадян "довіритися Токаєву" та завершити мітинг.

У казахстанському місті Актау учасники мітингу проти влади почали розходитися з центральної площі Интимак, однак у цьому місці все ще залишається багато людей. У той час як одні демонстранти закликають супротивників влади не залишати площу, інші переконують, що акцію необхідно завершити. Про це в четвер, 6 січня, повідомляє агентство Kazinform із посиланням на кореспондента каналу "Хабар 24".

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Деякі люди вже починають розходитися з площі та навіть ті, як називає їхній телеканал, "активісти", які переконували казахстанців стояти в центрі Актау до кінця, зараз "закликають зберігати спокій, розходитися додому і не збиратися".

"Також виступив комендант (міста — ред.) зі зверненням, яке попередило всіх актауців, щоб вони не збиралися і не піддавалися на провокації, бо всі їхні незаконні дії будуть переслідуватися згідно із законом", — заявив кореспондент каналу.

Водночас видання Orda.kz повідомляє, що невідомі люди, переважно жінки, викрикують присутнім на площі "Не розходимося" і називають "провокаторами" тих, хто закликає "довіритися (президенту Казахстану Касиму-Жомарту) Токаєву і завершити на цьому мітинг".

[ + – ] Повідомлення про ситуацію на центральній площі в Актау

Тим часом, кореспондент каналу "Хабар 24" описав ситуацію в місті як "складну" — інтернет не працює, в роботі мобільного зв'язку постійно спостерігаються перебої, а супермаркети і магазини не приймають покупців.

"Є невеликі торгові точки, але навіть там товар відпускають виключно за готівку, зняти готівку в банкоматах неможливо", — повідомив журналіст.

Станом на 12:00 за київським часом на площі було кілька тисяч людей.

Нагадаємо, повстання в Казахстані розпочалося 2 січня з мітингів у містах Актау та Жанаозен, учасники яких вимагали зниження ціни на газ. Після того, як влада погодилася це зробити, демонстрації не закінчилися і згодом переросли в масові заворушення, під час яких було захоплено адміністративні будівлі, військову та спецтехніку, офіси телеканалів та інші об'єкти інфраструктури казахстанських міст.

Пізніше змінилися вимоги революціонерів — тепер вони виступають за повну зміну влади в країні. Президент Токаєв звернувся до ОДКБ із проханням про введення країнами цього об'єднання своїх військ у Казахстан, цей запит був задоволений. Зокрема, на території держави для придушення повстання задіяні російські військові.