Путин не отказывается от встречи с Зеленским, — Песков

Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что перед проведением переговоров лидеров двух стран "нужно подготовить почву".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что российский лидер Владимир Путин не отказывается от встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским, однако перед проведением такого мероприятия необходимо подготовить текст будущего мирного соглашения. Об этом представитель Кремля заявил в четверг, 14 апреля, передает российское агентство "РИА Новости".

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"Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но нужно подготовить почву, а текста документа пока нет", — цитируют представителя Путина журналисты.

[ + – ] Цитата "РИА Новости"

В свою очередь агентство ТАСС приводит другую цитату пресс-секретаря, в которой отмечается, что "Путин никогда принципиально не отказывался от встречи с Зеленским", однако для ее проведения необходимо "подготовить текст документа".

"Кремль сообщит, если разговор Путина и Зеленского состоится", — отметил Песков.

Также представитель лидера РФ заявил, что в Кремле нет пока информации касательно того, когда могут быть проведены очные переговоры российской и украинской делегаций.

[ + – ] Цитата ТАСС

Напомним, 29 марта сообщалось, что украинская делегация на переговорах с РФ заявила о достаточном количестве "наработанного материала" для встречи лидеров двух стран. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, участник украинской делегации на переговорах с РФ, анонсировал, что это мероприятие может состояться уже в ближайшее время. Его коллега по делегации, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также уточнил, что на будущих переговорах Зеленского с Путиным будет решаться судьба оккупированных Россией территорий Донбасса.

Представитель российской делегации Владимир Мединский заявлял, что встреча глав государств может пройти одновременно с подписанием будущего мирного договора министрами иностранных дел двух стран.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами допустил, что его встреча с Путиным может и вовсе не состояться.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что переговоры удастся провести в Стамбуле. Соответствующую инициативу он обсудил с украинским и российским коллегами в ходе телефонных разговоров.