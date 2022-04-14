Путін не відмовляється від зустрічі із Зеленським, — Пєсков
Прессекретар президента РФ стверджує, що перед проведенням переговорів лідерів двох країн "потрібно підготувати ґрунт".
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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що російський лідер Володимир Путін не відмовляється від зустрічі з главою української держави Володимиром Зеленським, проте перед проведенням такого заходу необхідно підготувати текст майбутньої мирної угоди. Про це представник Кремля заявив у четвер, 14 квітня, повідомляє російське агентство "РІА Новини".
"Путін не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але потрібно підготувати ґрунт, а тексту документа поки що немає", — цитують представника Путіна журналісти.
У свою чергу, агентство ТАСС наводить іншу цитату прессекретаря, у якій наголошується, що "Путін ніколи принципово не відмовлявся від зустрічі із Зеленським", однак для її проведення необхідно "підготувати текст документа".
"Кремль повідомить, якщо розмова Путіна та Зеленського відбудеться", — зазначив Пєсков.
Також представник лідера РФ заявив, що в Кремлі поки немає інформації щодо того, коли можуть бути проведені очні переговори російської та української делегацій.
Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що українська делегація на переговорах із РФ заявила про достатню кількість "напрацьованого матеріалу" для зустрічі лідерів двох країн. У свою чергу, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, учасник української делегації на переговорах із РФ, анонсував, що цей захід може відбутися вже найближчим часом. Його колега з делегації лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також уточнив, що на майбутніх переговорах Зеленського з Путіним вирішуватиметься доля окупованих Росією територій Донбасу.
Представник російської делегації Володимир Мединський заявляв, що зустріч глав держав може пройти одночасно з підписанням майбутнього мирного договору міністрами закордонних справ двох країн.
5 квітня президент України Володимир Зеленський у ході спілкування з журналістами припустив, що його зустріч із Путіним може зовсім не відбутися.
Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган припустив, що переговори вдасться провести в Стамбулі. Відповідну ініціативу він обговорив із українськими і російським колегами під час телефонних розмов.