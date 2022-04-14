Путін не відмовляється від зустрічі із Зеленським, — Пєсков

Прессекретар президента РФ стверджує, що перед проведенням переговорів лідерів двох країн "потрібно підготувати ґрунт".

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що російський лідер Володимир Путін не відмовляється від зустрічі з главою української держави Володимиром Зеленським, проте перед проведенням такого заходу необхідно підготувати текст майбутньої мирної угоди. Про це представник Кремля заявив у четвер, 14 квітня, повідомляє російське агентство "РІА Новини".

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"Путін не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але потрібно підготувати ґрунт, а тексту документа поки що немає", — цитують представника Путіна журналісти.

[ + – ] Цитата "РІА Новини"

У свою чергу, агентство ТАСС наводить іншу цитату прессекретаря, у якій наголошується, що "Путін ніколи принципово не відмовлявся від зустрічі із Зеленським", однак для її проведення необхідно "підготувати текст документа".

"Кремль повідомить, якщо розмова Путіна та Зеленського відбудеться", — зазначив Пєсков.

Також представник лідера РФ заявив, що в Кремлі поки немає інформації щодо того, коли можуть бути проведені очні переговори російської та української делегацій.

[ + – ] Цитата ТАСС

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що українська делегація на переговорах із РФ заявила про достатню кількість "напрацьованого матеріалу" для зустрічі лідерів двох країн. У свою чергу, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, учасник української делегації на переговорах із РФ, анонсував, що цей захід може відбутися вже найближчим часом. Його колега з делегації лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також уточнив, що на майбутніх переговорах Зеленського з Путіним вирішуватиметься доля окупованих Росією територій Донбасу.

Представник російської делегації Володимир Мединський заявляв, що зустріч глав держав може пройти одночасно з підписанням майбутнього мирного договору міністрами закордонних справ двох країн.

5 квітня президент України Володимир Зеленський у ході спілкування з журналістами припустив, що його зустріч із Путіним може зовсім не відбутися.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган припустив, що переговори вдасться провести в Стамбулі. Відповідну ініціативу він обговорив із українськими і російським колегами під час телефонних розмов.