Россия высылает 40 немецких дипломатов в ответ на аналогичный шаг ФРГ

В МИД РФ вызван посол Германии — ему вручили ноту в связи с "недружественным решением" немецкого правительства об объявлении персонами нон грата сорока работников российского посольства.

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Министерство иностранных дел РФ сообщило о высылке из страны 40 дипломатов Германии в ответ на аналогичный шаг немецкого руководства, предпринятый почти 2 недели назад. Об этом российское ведомство сообщило в своем телеграм-канале в понедельник, 25 апреля.

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В сообщении говорится, что посол Германии в РФ Геза Андреас фон Райр был вызван в МИД России — ему "заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением Правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении "persona non grata" сорока сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии".

Немецкому дипломату вручили ноту об объявлении сорока сотрудников немецких дипломатических учреждений на территории России.

Напомним, 4 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о высылке "значительного числа" работников российского посольства на фоне публикации свидетельств преступлений российских военных в Буче Киевской области. СМИ тогда сообщали, что речь идет об объявлении персонами нон грата 40 работников дипведомства.

Ранее мы сообщали, что Италия, Франция, Швеция и Дания объявили о решении выслать российских дипломатов ссылаясь на интересы национальной безопасности. Аналогичные шаги также предприняли Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия, а также Испания.

В свою очередь газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что значительное число российских дипломатов, которых страны Европы и США выслали на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, предположительно, являются шпионами, поэтому их изгнание из страны вызовет сбой в работе разведки государства-агрессора.