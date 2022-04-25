Росія висилає 40 німецьких дипломатів у відповідь на аналогічний крок ФРН

У МЗС РФ викликано посла Німеччини — йому вручили ноту у зв'язку з "недружнім рішенням" німецького уряду про оголошення персонами нон грата сорока працівників російського посольства.

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Міністерство закордонних справ РФ повідомило про висилку з країни 40 дипломатів Німеччини у відповідь на аналогічний крок німецького керівництва, зроблений майже 2 тижні тому. Про це російське відомство повідомило у своєму телеграм-каналі у понеділок, 25 квітня.

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У повідомленні йдеться, що посла Німеччини в РФ Гезу Андреаса фон Райра викликали в МЗС Росії — йому "заявлено рішучий протест у зв'язку з відверто недружнім рішенням Уряду ФРН від 4 квітня 2022 року про оголошення "persona non grata" сорока співробітників російських дипломатичних установ Німеччини".

Німецькому дипломату вручили ноту про оголошення сорока працівників німецьких дипломатичних установ на території Росії.

Нагадаємо, 4 квітня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про висилку "значної кількості" працівників російського посольства на тлі публікації свідчень про злочини російських військових у Бучі Київської області. ЗМІ тоді повідомляли, що йдеться про оголошення персонами нон грата 40 працівників дипвідомства.

Раніше ми повідомляли, що Італія, Франція, Швеція та Данія оголосили про рішення вислати російських дипломатів з посиланням на інтереси національної безпеки. Аналогічні кроки також зробили Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Чехія, а також Іспанія.

Зі свого боку газета Washington Post з посиланням на європейських чиновників повідомила, що значна кількість російських дипломатів, яких країни Європи та США вислали на тлі повномасштабної війни РФ проти України, імовірно, є шпигунами, тому їхнє вигнання з країни викличе збій у роботі розвідки держави-агресора.