Берег турецкий: в Турции россияне ставят рекорды по количеству инвестиций

В апреле граждане РФ заняли первое место среди всех иностранцев, купивших в Турции недвижимость, также они лидируют по числу открытых предприятий с иностранным капиталом.

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После полномасштабного российского вторжения в Украину и последовавших за ними санкций россияне стали проявлять повышенный интерес к турецким активам, пишет газета Yeni Şafak. По данным Турецкого статистического института (TUIK), в апреле на местном рынке недвижимости был зафиксирован рекорд. Иностранцы купили 6 447 объектов, 1152 из них приходится на долю граждан РФ. В сравнении с мартом такие продажи выросли на 186,6%.

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Помимо этого россияне стали открывать больше предприятий в Турции. Согласно статистике Союза палат и товарных бирж Турции, в марте они зарегистрировали 64 фирмы, в апреле — уже 136, заняв тем самым первое место по количеству созданных компаний с иностранным капиталом и лишив первенства граждан Ирана. Всего в апреле было создано 1650 таких предприятий.

Власти Турции хоть и осуждают российскую агрессию, санкции против России вводить не спешат. YouControl в недавнем исследовании отметила, что в топ-5 стран-лидеров по уровню бизнес-бойкотирования РФ вошли Австралия, Норвегия, Литва, Великобритания и Южная Корея. Абсолютными лидерами по доле корпораций, не поддержавших идеи добровольных санкций, оказались Турция и Китай.

Также российские миллиардеры, попавшие в санкционные списке ЕС и США прячут в Турции свои дорогостоящие яхты. В начале мая сообщалось о том, что на курорт Бодрум прибыла суперяхта олигарха Александра Абрамова.

В апреле в курортном городе Гечек была замечена яхта Романа Абрамовича. Яхта "Клио" под флагом Каймановых островов ранее "пряталась" на Мальдивах.

Напомним, ранее дубайские риелторы сообщили, что россияне активно скупают дорогую недвижимость в ОАЭ. Наплыв российских клиентов риелторы называют беспрецедентным, отмечая, что особенно хорошо продается недвижимость на побережье по цене более $700 тыс. Участники рынка считают, что граждане РФ таким образом пытаются уйти от западных санкций и сохранить свое богатство.