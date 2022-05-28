Берег турецький: у Туреччині росіяни ставлять рекорди за кількістю інвестицій

У квітні громадяни РФ посіли перше місце серед усіх іноземців, які купили в Туреччині нерухомість, також вони лідирують за кількістю відкритих підприємств з іноземним капіталом.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну і санкцій, що послідували за ними, росіяни стали виявляти підвищений інтерес до турецьких активів, пише газета Yeni Şafak. За даними Турецького статистичного інституту (TUIK), у квітні на місцевому ринку нерухомості було зафіксовано рекорд. Іноземці купили 6447 об'єктів, 1152 з них припадає на частку громадян РФ. Порівняно з березнем такі продажі зросли на 186,6%.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Крім цього, росіяни почали відкривати більше підприємств у Туреччині. Згідно зі статистикою Союзу палат та товарних бірж Туреччини, у березні вони зареєстрували 64 фірми, у квітні — вже 136, посівши тим самим перше місце за кількістю створених компаній з іноземним капіталом та позбавивши першості громадян Ірану. Загалом у квітні було створено 1650 таких підприємств.

Влада Туреччини хоч і засуджує російську агресію, але санкції проти Росії вводити не поспішає. YouControl у недавньому дослідженні зазначила, що до топ-5 країн-лідерів за рівнем бізнес-бойкотування РФ увійшли Австралія, Норвегія, Литва, Великобританія та Південна Корея. Абсолютними лідерами за часткою корпорацій, які не підтримали ідеї добровільних санкцій, виявилися Туреччина та Китай.

Також російські мільярдери, які потрапили в списки санкцій ЄС і США ховають у Туреччині свої дорогі яхти. На початку травня повідомлялося про те, що на курорт Бодрум прибула суперяхта олігарха Олександра Абрамова.

У квітні в курортному місті Гечек помітили яхту Романа Абрамовича. Яхта "Кліо" під прапором Кайманових островів раніше "ховалась" на Мальдівах.

Нагадаємо, раніше дубайські рієлтори повідомили, що росіяни активно скуповують дорогу нерухомість в ОАЕ. Наплив російських клієнтів рієлтори називають безпрецедентним, зазначаючи, що особливо добре продається нерухомість на узбережжі за ціною понад $700 тис. Учасники ринку вважають, що громадяни РФ таким чином намагаються уникнути західних санкцій і зберегти своє багатство.