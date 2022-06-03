В Москве пылает офисный центр "Гранд Сетунь Плаза", люди не могут эвакуироваться (видео)

Пожар охватил несколько этажей здания, в котором может находиться много посетителей. Для их спасения пожарные запросили все подъемники, которые есть в российской столице.

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Утром 3 июня в Москве загорелся офисный центр "Гранд Сетунь Плаза", сообщает ТАСС. Огонь охватил с первого по четвертый этажи здания. На место пожара спасатели запросили 15 машин скорой помощи.

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По данным "Базы", в бизнес-центре находится много посетителей, пути эвакуации отрезаны огнем. Часть людей, заблокированных в здании, вышли на крышу. Другие находятся на пятом, шестом и седьмом этажах. Для их спасения пожарные запросили все подъемники, которые есть в Москве.

Пожару присвоили высший — пятый — ранг сложности. К тушению могут привлечь пожарный поезд — офисный центр расположен рядом с железной дорогой.

"База" отмечает, что пожар начался с возгорания обшивки центрального входа. Источники в экстренных службах сообщили, что его причиной мог стать поджог.

Еще один крупный пожар разгорелся утром 3 июня в российских Набережных Челнах. На территории предприятия "Алтын полимер" горят склады резины и пластика на площади 1 тыс. кв. метров.

В последнее время в России регулярно возникают сильные пожары на различных объектах, в том числе военного назначения.

21 мая в подмосковном Жуковском вспыхнул сильный пожар на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Это крупнейший исследовательский центр РФ в области авиации и космонавтики.

В конце апреля масштабный пожар вспыхнул на территории оборонного завода "Красмаш" в Красноярске. Огонь, охвативший пять тысяч квадратных метров, разгорелся в цехе холодильных установок.

Через несколько дней СМИ сообщили о возгорании на Дмитриевском химзаводе в городе Кинешма Ивановской области, который является крупнейшим производителем промышленных растворителей в РФ. Его спровоцировал электрический разряд при разливе ацетона.

Также 21 апреля в Твери произошел крупный пожар. Горел Центральный научно-исследовательский институт Войск воздушно-космической обороны РФ. Он известен тем, что принимал участие в разработке ракетного комплекса "Искандер", а также создавал системы невидимости самолетов Су-27 и Ту-160.

Также сообщалось о пожаре, который охватил нефтебазу компании "Транснефть" в российском Брянска. По свидетельству очевидцев, перед пожаром был слышен мощный взрыв.