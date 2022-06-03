У Москві палає офісний центр "Гранд Сетунь Плаза", люди не можуть евакуюватися (відео)

Пожежа охопила кілька поверхів будівлі, де може перебувати багато відвідувачів. Для їхнього порятунку пожежники запросили всі підйомники, які є у російській столиці.

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Вранці 3 червня в Москві спалахнув офісний центр "Гранд Сетунь Плаза", повідомляє ТАСС. Вогонь охопив із першого по четвертий поверхи будівлі. На місце пожежі рятувальники попросили 15 машин швидкої допомоги.

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За даними "Бази", у бізнес-центрі перебуває багато відвідувачів, шляхи евакуації відрізані вогнем. Частина людей, заблокованих у приміщенні, вийшли на дах. Інші знаходяться на п'ятому, шостому та сьомому поверхах. Для їхнього порятунку пожежники запросили всі підйомники, які є у Москві.

Пожежі привласнили вищий — п'ятий — ранг складності. До гасіння можуть залучити пожежний потяг — офісний центр розташований поряд із залізницею.

"База" зазначає, що пожежа почалася із загоряння обшивки центрального входу. Джерела в екстрених службах повідомили, що його причиною міг стати підпал.

Ще одна велика пожежа спалахнула вранці 3 червня у російських Набережних Челнах. На території підприємства "Алтин полімер" горять склади гуми та пластику на площі 1 тис. кв. метрів.

Останнім часом у Росії регулярно виникають сильні пожежі різних об'єктах, зокрема військового призначення.

21 травня у підмосковному Жуковському спалахнула сильна пожежа на території Центрального аерогідродинамічного інституту (ЦАГІ). Це найбільший дослідницький центр РФ у галузі авіації та космонавтики.

Наприкінці квітня масштабна пожежа спалахнула на території оборонного заводу "Красмаш" у Красноярську. Вогонь, що охопив п'ять тисяч квадратних метрів, спалахнув у цеху холодильних установок.

За кілька днів ЗМІ повідомили про спалах на Дмитрівському хімзаводі в місті Кінешма Іванівської області, який є найбільшим виробником промислових розчинників в РФ. Його спровокував електричний розряд під час розливу ацетону.

Також 21 квітня у Твері сталася велика пожежа. Горів Центральний науково-дослідний інститут Військ повітряно-космічної оборони РФ. Він відомий тим, що брав участь у розробці ракетного комплексу Іскандер, а також створював системи невидимості літаків Су-27 і Ту-160.

Також повідомлялося про пожежу, яка охопила нафтобазу компанії "Транснефть" у російському Брянську. За свідченням очевидців, перед пожежею було чутно потужний вибух.